Citan a ministra de Cultura a debate de control político por retiro de obras del Museo Nacional

Las críticas a la medida del gobierno nacional de retirar al menos 30 obras del museo nacional ya provocó las primeras consecuencias políticas para el gabinete de Abelardo de la Espriella.

La congresista Jennifer Pedraza anunció que citará a la ministra de Cultura Paola Holguín, ante las cuestionadas decisiones que estaría afectando gravemente al sector cultural del país.

Además, cuestionó la que calificó como “mentiras” que la ministra puso en su hoja de vida sobre estudios académicos que no ha finalizado, pero que habría utilizado para llegar al cargo.

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"Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas Paola Holguín por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas", anunció Pedraza.

Entre protestas y respeto a la autonomía

La decisión del presidente de retirar al menos 30 obras del Museo Nacional como justificación a rechazar el "wokismo" y revolucionar el ambiente cultural a lo que llamo una "oda al terrorismo", ha provocado la primera gran polémica para De la Espriella en su mandato.

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Aunque inicialmente se anunció el retiro de imágenes relacionados con el exmilitante del M-19 Carlos Pizarro, también se retiraron obras relacionadas con el acuerdo de paz de 2016, representación de movimientos feministas y luchas de la población LGBTIQ+, víctimas de la violencia de la Unión Patriótica, entre otros.

La decisión no solo ha provocado dos días consecutivos de manifestaciones en la entrada del Museo Nacional en el centro de Bogotá, sino que además el gremio de los museos de arte moderno ha alzado su voz en contra de las decisiones culturales.

Seis museos de arte moderno del país (incluyendo el MAMBO de Bogotá y el MAMM de Medellín) emitieron un comunicado conjunto para rechazar la decisión, defendiendo la autonomía de los museos frente a los "intereses ideológicos" de turno del gobierno y advirtiendo que "ningún gobierno debe decidir que podemos ver de la historia de Colombia".

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