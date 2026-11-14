Mineducación encuentra seis alertas en el manejo del Programa de Alimentación Escolar

El Ministerio de Educación trasladó a los organismos de control hallazgos de presuntos irregularidades en el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el periodo 2022 - 2026.



A partir de una revisión administrativa realizada a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), el Ministerio identificó una serie de deficiencias en la asignación presupuestal, la operación tecnológica y el seguimiento territorial del PAE.



"Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles", afirmó la ministra de Educación, Myriam Hoyos.



La ministra enfatizó en que fueron identificadas seis situaciones críticas: asignaciones sin sustento metodológico, sobreestimación de costos de Entidades Territoriales Certificadas (ETC), un sistema tecnológico inoperante, crecimiento desmedido de contratos y fallas de supervisión.

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Hoyos advirtió que el Gobierno anterior distribuyó recursos sin una metodología técnica que respaldara los criterios de asignación, lo que comprometió la trazabilidad y el control sobre los dineros públicos.



Además, durante el 2026, la contratación por prestación de servicios aumentó más del 100% frente a vigencias anteriores.



“Al revisar los soportes de supervisión, se encontraron contratistas que nunca se presentaron a la entidad y casos sin actividades relevantes acreditadas”, enfatizó el Ministerio de Educación.



La funcionaría enfatizó en que continuará adelantando revisiones e investigaciones con el fin de esclarecer la situación y trasladar los hallazgos a las autoridades pertinentes.

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