No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín: denuncia el alcalde Federico Gutiérrez

Cuatro horas en una sala aeroportuaria de Venezuela, llevan los 21 bomberos y un ingeniero que envió la Alcaldía de Medellín a ese país, este viernes, para apoyar las labores de rescate, luego del terremoto que sacudió ese territorio.

Infórmese: Centro Histórico de Cartagena tendrá nuevo plan para proteger su patrimonio

La denuncia la realizó el alcalde Federico Gutiérrez, quien consideró la situación como absurda: “El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los deja ingresar”.

El mandatario, agregó que “el gobierno colombiano está diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia”.

Lea: Más de 6.100 pasajeros viajarán por vía aérea al Huila durante el puente de San Pedro

Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, dejando, al menos, a 920 personas muertas y más de 4.300 resultaron heridas.

El equipo de Bomberos de Medellín que viajó a Venezuela dispone de autonomía logística para operar durante los siete días con autosuficiencia, lo que incluye alimentación, alojamiento, comunicaciones, generación de energía, potabilización de agua y equipamiento técnico propio, una capacidad que le permite concentrarse exclusivamente en las labores humanitarias sin generar cargas adicionales para el país receptor.

La misión que tienen encomendada los socorristas es desarrollar capacidades en búsqueda y localización electrónica de víctimas; acceso a espacios confinados; rescate vertical; atención prehospitalaria; respuesta a incidentes con materiales peligrosos; operación de drones; estabilización de estructuras; corte y penetración de elementos estructurales; e iluminación para operaciones nocturnas.

Con información de El Colombiano

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion