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No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín: denuncia el alcalde Federico Gutiérrez
El viernes, viajaron al país hermano 22 expertos en atención de desastres. Sin embargo, por directrices diplomáticas de los dos gobiernos no se les habría permitido el ingreso.
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La Alcaldía de Medellín suspendió mediante decreto la prostitución. / Foto: Colprensa
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Sábado, 27 de Junio de 2026

Cuatro horas en una sala aeroportuaria de Venezuela, llevan los 21 bomberos y un ingeniero que envió la Alcaldía de Medellín a ese país, este viernes, para apoyar las labores de rescate, luego del terremoto que sacudió ese territorio.

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La denuncia la realizó el alcalde Federico Gutiérrez, quien consideró la situación como absurda: “El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los deja ingresar”.

El mandatario, agregó que “el gobierno colombiano está diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia”.

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Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, dejando, al menos, a 920 personas muertas y más de 4.300 resultaron heridas.

El equipo de Bomberos de Medellín que viajó a Venezuela dispone de autonomía logística para operar durante los siete días con autosuficiencia, lo que incluye alimentación, alojamiento, comunicaciones, generación de energía, potabilización de agua y equipamiento técnico propio, una capacidad que le permite concentrarse exclusivamente en las labores humanitarias sin generar cargas adicionales para el país receptor.

La misión que tienen encomendada los socorristas es desarrollar capacidades en búsqueda y localización electrónica de víctimas; acceso a espacios confinados; rescate vertical; atención prehospitalaria; respuesta a incidentes con materiales peligrosos; operación de drones; estabilización de estructuras; corte y penetración de elementos estructurales; e iluminación para operaciones nocturnas.

Con información de El Colombiano

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