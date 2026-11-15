Tengo 17 años y muchos sueños: el llamado de un joven al presidente Abelardo para recuperar su movilidad

La historia de Keiner José Granados Sarmiento se hizo viral en redes sociales luego de que el joven publicara un video en el que le pide ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para recibir atención médica por una enfermedad parasitaria que ha provocado una grave afectación en una de sus piernas.

Keiner vive en Barrancabermeja, Santander, y, de acuerdo con información de Blu Radio Santander, su condición estaría relacionada con la picadura de un mosquito. La enfermedad le ocasionó un crecimiento desproporcionado de una de sus extremidades, como se observa en los videos que circulan en redes sociales.

Su madre, Lady Patricia Sarmiento, contó que los primeros síntomas aparecieron cuando el joven tenía 10 años. Con el paso del tiempo, la inflamación aumentó hasta alcanzar las dimensiones que actualmente afectan su movilidad y calidad de vida.

¿Qué enfermedad tiene Keiner José Granados?

En 2023, unos exámenes practicados en la Fundación Cardiovascular permitieron establecer que el joven padece filariasis linfática, una enfermedad parasitaria que puede provocar daños en el sistema linfático e inflamación severa de algunas partes del cuerpo.

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Según el relato de su familia, Keiner necesitaría un procedimiento médico cuyo costo estaría alrededor de los 90 millones de pesos. Sin embargo, sus allegados aseguran que no cuentan con los recursos económicos para asumir el tratamiento.

Ante esta situación, el joven decidió hacer pública su historia y dirigir un mensaje al presidente para solicitar su intervención.

“Presidente Abelardo de la Espriella, mírenos a nosotros los jóvenes. Yo soy un joven de 17 años que tiene metas y sueños de seguir adelante”, expresó en el video.

El antecedente de otro menor que pidió ayuda al presidente

El llamado de Keiner recuerda el caso del niño cucuteño Lucas Murillo, otro menor de edad que acudió a las redes sociales para solicitar ayuda por una condición de salud que requería atención especializada.

En esa ocasión, después de que su situación fuera visibilizada por medios de comunicación, el presidente atendió el llamado y se gestionó la ayuda que necesitaba. Lucas permaneció cerca de mes y medio hospitalizado y posteriormente superó una compleja cirugía a corazón abierto.

La familia de Keiner espera que la difusión de su historia permita encontrar una solución para acceder al procedimiento médico que requiere.