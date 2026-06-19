Alcaldía busca establecer récord de entrega de títulos de propiedad a familias de Cúcuta

“Estamos llegando a 426 predios fiscales saneados durante esta administración y tenemos una meta de mil predios más gracias a una negociación realizada con la constructora Sodeva. Vamos a romper récords históricos en la ciudad de Cúcuta en materia de titulación”, afirmó el mandatario.

La importancia de este proceso radica en que el título de propiedad convierte la vivienda en un activo legal con valor financiero. Para una familia de ingresos bajos o medios, este documento representa una herramienta que puede mejorar sus condiciones económicas y brindar estabilidad a largo plazo.

Seguridad jurídica

El secretario de Hábitat, David Alejandro Alvarado Muñoz, explicó que la principal ventaja es la seguridad jurídica. “Las familias dejan de tener su casa en el aire. Antes eran dueñas únicamente de las construcciones; ahora tienen el ciento por ciento de la propiedad de su vivienda y empiezan a construir un verdadero patrimonio familiar”, señaló.

Además de proteger a los propietarios frente a posibles conflictos sobre la posesión de los terrenos, la titulación permite acceder a beneficios que antes estaban fuera de su alcance. Una vivienda legalmente registrada puede ser utilizada como garantía ante entidades financieras para solicitar créditos destinados a emprendimientos, educación, mejoras habitacionales o atención de emergencias económicas.

El documento también facilita la participación en programas estatales de vivienda, ya que la titularidad es uno de los requisitos exigidos para acceder a subsidios y proyectos de mejoramiento habitacional. Esto significa que las familias podrán aspirar a intervenciones relacionadas con adecuación de pisos, cubiertas, cocinas, baños y otras obras destinadas a mejorar las condiciones de habitabilidad.

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Otro de los beneficios destacados por las autoridades es la protección del patrimonio familiar. Las escrituras permiten constituir figuras legales como el patrimonio de familia o la afectación a vivienda familiar, mecanismos que brindan mayores garantías sobre el inmueble y contribuyen a preservar el bienestar de los hogares.

Alvarado indicó que el trabajo de saneamiento predial continúa en diferentes sectores de la ciudad. Actualmente se registran avances significativos en las comunas 3, 4 y 8, así como en ciudadelas y barrios como La Libertad, Belén y Atalaya, donde numerosos procesos se encuentran en distintas etapas de legalización.

La Secretaría de Hábitat considera que la titulación predial es una de las herramientas más efectivas para combatir la informalidad urbana y mejorar las condiciones de vida de la población de menores ingresos. Al mismo tiempo, constituye la puerta de entrada para otros programas sociales que buscan fortalecer la vivienda y el desarrollo de las comunidades.

En la ceremonia participaron representantes de la Superintendencia de Notariado y Registro, encabezados por Marta Pérez; la personera de Cúcuta, Luddy Páez; delegados del Consejo Territorial de Planeación y varios secretarios de despacho de la administración municipal.

La meta trazada por el gobierno local apunta ahora a ampliar el número de familias beneficiadas y acelerar los procesos de formalización, con el propósito de que más hogares cucuteños cuenten con la tranquilidad jurídica y las oportunidades económicas que ofrece un título de propiedad.

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