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Cámara de Representantes exaltó trabajo de la ocañera Marcela Quintero
La distinción fue entregada esta semana por la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres durante una ceremonia realizada en el salón Boyacá del Congreso de la República.
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orlando.carvajal
La abogada ocañera Marcela Quintero recibió una Nota de Exaltación de la Cámara de Representantes./Foto Cortesía
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Jueves, 25 de Junio de 2026

La Cámara de Representantes otorgó una Nota de Exaltación a la abogada ocañera Marcela Quintero, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a las iniciativas que ha impulsado en materia de desarrollo comunitario, inclusión social, fortalecimiento del sector rural y promoción del liderazgo femenino.

La distinción fue entregada esta semana por la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres durante una ceremonia realizada en el salón Boyacá del Congreso de la República.

En el documento de reconocimiento, la corporación destacó los aportes de Quintero al trabajo social y comunitario, así como su compromiso con proyectos orientados al desarrollo territorial y al fortalecimiento de oportunidades para distintos sectores de la población.

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La jurista, oriunda de Ocaña, Norte de Santander, ha desarrollado su actividad profesional en escenarios públicos y privados relacionados con el desarrollo regional y la gestión de iniciativas de impacto social.

La exaltación coincide con un nuevo encargo de carácter nacional para Quintero, quien hará parte del equipo económico responsable del proceso de empalme entre el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y la administración de Gustavo Petro Urrego.
 

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