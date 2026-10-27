CENS impulsa el desarrollo de la primera infancia en el Catatumbo con Obras por Impuestos.

Fortalecer los espacios donde crecen, aprenden y se desarrollan los niños y las niñas es el propósito de un proyecto que CENS, empresa del Grupo EPM, materializó en Norte de Santander a través del mecanismo de Obras por Impuestos. La iniciativa permitió dotar siete Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicados en Tibú, Convención, El Tarra y Teorama, en el Catatumbo.

El proyecto representó una inversión de $2.134 millones y benefició a 669 niñas y niños entre los cero y cinco años, mediante la entrega de elementos de aseo, cocina, medición antropométrica y material pedagógico, entre otros recursos para fortalecer las condiciones de atención en estos espacios.

Como complemento, el proyecto contó con proceso de formación en alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), dirigido al talento humano que trabaja en estos centros. Estas jornadas buscan fortalecer sus capacidades para la atención integral a la primera infancia y aportar herramientas para su labor cotidiana.

De esta manera, la iniciativa combina la dotación de los espacios con el fortalecimiento de las capacidades humanas, en una apuesta por contribuir al desarrollo integral de la niñez y al bienestar de las comunidades.