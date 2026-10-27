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CENS impulsa el desarrollo de la primera infancia en el Catatumbo con Obras por Impuestos
Una inversión de $2.134 millones permitió dotar siete Centros de Desarrollo Infantil en Norte de Santander y beneficiar a 669 niñas y niños. Un segundo proyecto ampliará la iniciativa a cinco municipios más.
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jdaza
CENS impulsa el desarrollo de la primera infancia en el Catatumbo con Obras por Impuestos
Aliado Estratégico
Información de Aliado Estratégico
Martes, 27 de Octubre de 2026

Fortalecer los espacios donde crecen, aprenden y se desarrollan los niños y las niñas es el propósito de un proyecto que CENS, empresa del Grupo EPM, materializó en Norte de Santander a través del mecanismo de Obras por Impuestos. La iniciativa permitió dotar siete Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicados en Tibú, Convención, El Tarra y Teorama, en el Catatumbo.

El proyecto representó una inversión de $2.134 millones y benefició a 669 niñas y niños entre los cero y cinco años, mediante la entrega de elementos de aseo, cocina, medición antropométrica y material pedagógico, entre otros recursos para fortalecer las condiciones de atención en estos espacios.

Como complemento, el proyecto contó con proceso de formación en alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), dirigido al talento humano que trabaja en estos centros. Estas jornadas buscan fortalecer sus capacidades para la atención integral a la primera infancia y aportar herramientas para su labor cotidiana.

De esta manera, la iniciativa combina la dotación de los espacios con el fortalecimiento de las capacidades humanas, en una apuesta por contribuir al desarrollo integral de la niñez y al bienestar de las comunidades.

 

El proyecto representó una inversión de $2.134 millones y benefició a 669 niñas y niños entre los cero y cinco años.
El proyecto representó una inversión de $2.134 millones y benefició a 669 niñas y niños entre los cero y cinco años.
CENS impulsa el desarrollo de la primera infancia en el Catatumbo con Obras por Impuestos.
CENS impulsa el desarrollo de la primera infancia en el Catatumbo con Obras por Impuestos.

Alianzas que impulsan el desarrollo regional

Obras por Impuestos es un mecanismo que permite a las empresas participar en la financiación y ejecución de proyectos de inversión social en municipios priorizados, incluidos territorios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), conforme a las condiciones establecidas en la normativa vigente.

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En este proyecto, los recursos fueron administrados a través de una fiducia, de acuerdo con el esquema previsto para su ejecución. La iniciativa refleja el potencial de la articulación entre el sector empresarial, las instituciones públicas y las comunidades para contribuir al cierre de brechas sociales en territorios que enfrentan importantes desafíos.


La estrategia llegará a cinco municipios más

El compromiso de CENS con el desarrollo regional continúa con un segundo proyecto de Obras por Impuestos, con una inversión de $2.607 millones, que contempla la dotación de cinco CDI en El Zulia, Santiago, Sardinata, San Calixto y El Carmen. Con estas iniciativas, la empresa avanza en su propósito de contribuir al desarrollo humano sostenible, mediante acciones que responden a necesidades del territorio y fortalecen los entornos de cuidado y aprendizaje. Una apuesta por la primera infancia que también contribuye a ampliar las oportunidades de desarrollo para las próximas generaciones.

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