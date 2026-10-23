Cúcuta ofrece incentivos tributarios para impulsar la vivienda, atraer empresas y generar empleo

La Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Hacienda, puso en marcha un esquema de incentivos tributarios dirigido a promover la construcción de vivienda, estimular la inversión empresarial, ampliar las oportunidades laborales y facilitar la formalización de unidades productivas en el municipio.

Las medidas están contempladas en el Acuerdo 035 de 2025, mediante el cual se expidió el nuevo Estatuto de Rentas Municipales. Ricardo García, asesor de la Alcaldía adscrito a la Secretaría de Hacienda, explicó que la normativa incorpora beneficios en el impuesto predial unificado y en el impuesto de industria y comercio (ICA), con condiciones diferenciadas según la actividad económica y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Vivienda de interés social y construcción sostenible

Entre los beneficios relacionados con el impuesto predial se encuentran las exenciones previstas para determinados predios de propiedad del municipio destinados a proyectos de vivienda de interés social (VIS), vivienda de interés prioritario (VIP) y puestos o centros de salud públicos.

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El acuerdo también contempla exclusiones para predios vinculados a procesos de legalización de asentamientos humanos, incluidos los bienes baldíos y fiscales que cumplan las condiciones previstas en la normativa aplicable.

En materia de vivienda, los proyectos VIS y VIP que cuenten con licencia de construcción expedida después de la entrada en vigor del acuerdo, en octubre de 2026, podrán acceder a beneficios tributarios cuando cumplan los requisitos de construcción sostenible.



