Desbordamientos, caos vial y pérdidas materiales, los estragos que dejaron las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias que se registraron en la noche del pasado martes causaron problemas de movilidad y pérdidas materiales en diferentes barrios de Cúcuta y su área metropolitana. La tormenta, que se extendió por más de 3 horas, también generó desbordamientos y caída de rocas en algunos sectores.

El municipio más afectado por este evento natural fue Villa del Rosario, donde según explicó la Alcaldía, se reportaron problemas en la Autopista Internacional y en los barrios 20 de Julio, Turbay Ayala, Lomitas, Trapiches, Villa Graciela, Colinas de Vista Hermosa, Campo Verde y La Pradera.

Aunque varios de estos reportes corresponden a problemas de movilidad ocasionados por el material de arrastre y el lodo, en los últimos tres puntos se presentaron afectaciones mayores como consecuencia de esa situación.

En el caso de Colinas de Vista Hermosa, se presentó el colapso de gaviones y se partieron gradas disipadoras debido a la presión del agua.

En La Pradera y Campo Verde la situación fue más crítica pues el desbordamiento de un canal de aguas lluvias generó diversas situaciones que afectaron a habitantes y comerciantes.