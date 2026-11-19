Este jueves 19 de noviembre, Cúcuta es escenario de una jornada de movilizaciones convocada por el movimiento político Pacto Histórico, sectores de oposición, y organizaciones sindicales de la ciudad.

La marcha inició sobre las 8:00 de la mañana desde el barrio Sevilla y se desplazó a la zona céntrica de la ciudad para terminar en una concentración en el parque La Victoria (Parque Colón).

En Cúcuta se sumaron organizaciones sindicales del SENA, Asinort, Asociación Campesina del Catatumbo y líderes ambientales.

El reporte de las autoridades es de completa normalidad en la ciudad.

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De acuerdo con el decreto expedido por la Alcaldía, se prevé la participación de al menos 1.500 personas. Para acompañar la jornada, la administración municipal estableció medidas transitorias de seguridad, orden público y movilidad que rigen en distintos horarios.

La Opinión registra en imágenes cómo avanzan las marchas y el ambiente que se vive en las calles de la ciudad.