Estas son las medidas de movilidad que regirán en Cúcuta durante Halloween

En Cúcuta, la Alcaldía Municipal adoptó medidas de restricción a la movilidad vehicular que estarán vigentes hasta la madrugada del lunes 2 de noviembre. Además, los comerciantes esperan un incremento en las ventas durante la celebración de Halloween.

El secretario de Movilidad, Alejandro Camacho, explicó que estas medidas se adoptaron, en primer lugar, debido a los desórdenes registrados el miércoles en horas de la noche, cuando varios motociclistas realizaron caravanas con motivo de Halloween. También buscan prevenir nuevos incidentes durante la celebración de esta festividad y brindar seguridad a los niños.

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Restricciones a tener en cuenta

Desde el jueves 29 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, estará restringida la circulación de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente. Según la Secretaría de Movilidad y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los conductores de estos vehículos representan el mayor número de víctimas fatales y siniestros viales en la ciudad.

A esto se suma que las rodadas masivas de motocicletas pueden desencadenar maniobras peligrosas, como piques ilegales, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas. Por ello, quedará prohibida la circulación de motocicletas en caravanas por vías públicas o privadas dentro del perímetro urbano y rural de la ciudad.

Los conductores que participen en actividades como las rodadas e infrinjan las restricciones establecidas serán objeto de una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452,50 COP) y de la inmovilización del vehículo. El acompañante o parrillero también podrá ser objeto de sanciones y medidas correctivas.

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De igual manera, se prohíben el bloqueo de vías, el incumplimiento de las señales de tránsito (semáforos), así como las afectaciones a la circulación normal de personas y vehículos.

Entre los lineamientos establecidos en el decreto, se restringe que los conductores o sus acompañantes circulen con máscaras, caretas o capuchas que dificulten su identificación, limiten su visibilidad al conducir o impidan el uso reglamentario del casco de seguridad. También se prohíbe circular con la placa de la motocicleta tapada, adulterada o levantada de manera que impida su registro.

Desde la Administración Municipal recuerdan que está prohibido el uso de «pipetas», resonadores o tubos de escape alterados que afecten el orden público y la tranquilidad auditiva. Asimismo, se prohíben el porte y el lanzamiento de artefactos explosivos, pólvora, elementos pirotécnicos y sustancias irritantes en el espacio público.

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Excepciones a esta medida

Entre las personas exceptuadas de estas restricciones se encuentran los miembros de la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las autoridades de tránsito y transporte, el personal médico y los integrantes de los organismos de salud y socorro.

Los escoltas y el personal de las empresas de vigilancia debidamente registrados y autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrán desplazarse uniformados y en vehículos señalizados con el logotipo o emblema de la empresa de seguridad.

También están exceptuados los funcionarios y contratistas de las empresas de servicios públicos domiciliarios, mantenimiento vial y telecomunicaciones, siempre que estén debidamente identificados.

La medida contempla, además, a los domiciliarios inscritos y acreditados en el Registro Único de Domiciliarios en Motocicleta de Cúcuta (RUDCU), siempre que cuenten con acreditación laboral y una orden de servicio vigente.

Las personas con discapacidad que limite su movilidad y los trabajadores que cumplan jornadas nocturnas también están amparados por estas excepciones, siempre que presenten certificados que justifiquen el uso de la motocicleta durante esos horarios. Asimismo, se contempla a los estudiantes de universidades públicas y privadas que cuenten con su respectiva identificación.

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Incidentes presentados

Aunque Manuel Rincón, presidente de la Asociación Los Pikes de Colombia (Asopicol), decidió suspender la rodada de Halloween debido a los recientes hechos de violencia registrados en la ciudad, entre ellos el asesinato de Miguel Castellanos y la detonación de un artefacto explosivo en El Escobal, varios motociclistas se movilizaron en caravana el miércoles en horas de la noche.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, esa noche se registraron accidentes de tránsito, agresiones contra funcionarios —entre ellos, tres alféreces— y situaciones de incumplimiento de las normas de movilidad. Además, ocho motocicletas fueron inmovilizadas durante un puesto de control instalado en el barrio La Libertad y en la avenida Los Libertadores.

El secretario de Movilidad invitó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y cumplir las restricciones. «Considero que las personas que generan estas situaciones de desorden en la ciudad son muy pocas. Las personas que queremos que Cúcuta tenga otra imagen a nivel nacional somos más», indicó Camacho.

El funcionario aseguró que la Administración Municipal, en coordinación con la Fuerza Pública, trabajará para inmovilizar los vehículos de quienes realicen acciones que alteren la tranquilidad de los cucuteños.

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Alcance comercial

Para este fin de semana, se espera que las ventas en las zonas comerciales aumenten entre un 30 % y un 50 %, según Eduardo Quintero, presidente de la Asociación de Bares de Colombia en Norte de Santander.

«Esta fecha es de las más importantes, como el Día de la Madre y el Día del Amor y la Amistad», señaló.

Quintero explicó que los establecimientos prevén manejar horarios desde las 4:00 p. m. hasta las 4:00 a. m. durante este fin de semana, especialmente el 31 de octubre.

Se espera la asistencia de más de 100.000 personas durante estos días, aunque la cifra dependerá de las actividades programadas por cada establecimiento, como desfiles, concursos y presentaciones musicales.

Asobares y los establecimientos de la Zona Rosa de Los Caobos esperan que la Fuerza Pública mantenga una vigilancia permanente para atender cualquier situación que afecte el orden público durante la celebración.

Redacción: Joseph Delgado/ Practicante de periodismo

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