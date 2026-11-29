Imagine que cada vez que le pide un favor trivial a su teléfono celular —como redactar un saludo, resumir un texto corto o crear una imagen por simple curiosidad—, tuviera que sumergirlo en un vaso con agua para evitar que se recaliente y, acto seguido, desechar ese líquido. Aunque parezca una exageración, esa es la radiografía más fiel de lo que ocurre hoy detrás de la pantalla cada vez que millones de personas interactúan con la inteligencia artificial (IA).

La analogía la planteó Carlos Andrés Pérez, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, magíster en Inteligencia Artificial para la Transformación de Negocios y especialista de Xertica.ai. (partner de Google en Latinoamérica), durante su participación como invitado a Colombia 5.0, el encuentro de economía digital, ciencia e industrias creativas organizado por el Ministerio TIC que convirtió a Cúcuta y a la Universidad Simón Bolívar en epicentro de la discusión tecnológica regional.

En medio del entusiasmo que despierta la automatización en las aulas, los emprendimientos y las empresas nortesantandereanas, Pérez puso sobre la mesa una conversación incómoda pero urgente: la nube no es etérea. Funciona gracias a gigantescas infraestructuras físicas que demandan cantidades masivas de electricidad, espacio territorial y, sobre todo, agua dulce para refrigerar millones de procesadores trabajando al unísono.

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"A medida que usamos más la IA, gastamos más recursos. Por eso es fundamental saber para qué la estamos usando y generar un retorno a la inversión: si la vamos a utilizar, que realmente sea para un bien común", señaló Pérez.

El mito del entrenamiento y el peso del clic cotidiano

Lo que el especialista explica desde la ingeniería de telecomunicaciones coincide con una revelación científica que ha sacudido a la industria tecnológica. Durante años, el debate ambiental se concentró en la energía necesaria para entrenar los grandes modelos de lenguaje. Sin embargo, un informe de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) demostró que esa mirada quedó obsoleta: una vez el sistema entra en operación, la inferencia —es decir, el procesamiento cotidiano de las consultas de los usuarios— concentra entre el 80 % y el 90 % del consumo energético total de la inteligencia artificial.

Las cifras dimensionan el tamaño del desafío. De acuerdo con mediciones divulgadas por la Universidad de California en Riverside y reportes científicos internacionales, generar un texto de apenas unas 100 palabras mediante un chatbot evapora en promedio 519 mililitros de agua, el equivalente a una botella personal, en los sistemas de enfriamiento de los servidores. Y el costo escala de forma exponencial según el formato: una conversación estándar con un asistente virtual consume 200 veces más energía que una clasificación simple de correo electrónico; crear una sola imagen sintética requiere 1.450 veces más electricidad, y producir un video corto equivale a 200.000 operaciones básicas.

Para Carlos Andrés Pérez, cuantificar con precisión milimétrica esa huella sigue siendo uno de los mayores retos del sector. "Es complicadísimo medirlo. Hay toneladas de agua que se pueden ir en recursos, y como cada inteligencia artificial tiene su propio data center, sus propios consumos y su propia forma de operar, es muy difícil saber con exactitud qué está pasando a nivel mundial", explicó el experto, quien añadió que compañías como Google han establecido protocolos estrictos para auditar su huella de carbono y publicar informes oficiales sobre eficiencia hídrica y energética.

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Esta dificultad de medición también preocupa a los científicos. El profesor Kaveh Madani, director del UNU-INWEH y líder de la investigación global, advirtió sobre la llamada paradoja de Jevons: a medida que los algoritmos se vuelven más eficientes y baratos, el público los utiliza con mayor frecuencia, disparando el consumo agregado. Según las proyecciones de Naciones Unidas, si se mantiene el ritmo actual, en 2030 la huella hídrica anual de la IA igualará las necesidades domésticas básicas de 1.300 millones de personas, mientras que la demanda eléctrica de los centros de datos pasará de 448 teravatios-hora en 2025 a cerca de 945 teravatios-hora al cierre de la década.

Del entusiasmo digital a la responsabilidad académica

La reflexión sobre cómo adoptar estas tecnologías sin perder el criterio humano y ambiental atravesó varias jornadas académicas en Cúcuta. Durante Colombia 5.0, que congregó a cerca de 830 asistentes entre estudiantes, emprendedores y expertos, la agenda evidenció el salto acelerado desde los comandos básicos (prompts) hacia los agentes inteligentes autónomos aplicados a sectores productivos, mercados rurales y seguridad.

En ese escenario, la directora general del Campus Cúcuta de la Universidad Simón Bolívar, Yolanda Gallardo de Parada, resaltó el valor de articular a la academia, la empresa y el Estado para apropiar la tecnología desde las regiones, mientras que Jessica Lorena Leal Pabón, coordinadora del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación MacondoLab del Campus Cúcuta, subrayó la importancia de la sinergia universitaria para acompañar la transformación digital del tejido productivo local.

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Blindajes éticos y el rastro de la máquina

Para Carlos Andrés Pérez, la responsabilidad frente a la inteligencia artificial tiene dos caras inseparables: la sostenibilidad ambiental y la integridad ética. En un entorno donde la generación masiva de contenidos amenaza con saturar la red de desinformación, el especialista de Xertica.ai. recalcó en Colombia 5.0 que la industria ha debido levantar arquitecturas con múltiples capas de control.

Según detalló, los ecosistemas actuales incorporan filtros que bloquean de manera automática peticiones (prompts) diseñadas para producir material dañino o inapropiado, al tiempo que integran etiquetas internas imperceptibles (tags) dentro de cada archivo generado. Estas marcas digitales permiten auditar la trazabilidad de la información y distinguir qué fue creado por una máquina y qué corresponde a la autoría humana.

"Es un desafío constante porque las personas siempre buscan formas de evadir los controles. Así como hay inteligencia artificial para el bien, también intentan usarla para el mal, pero el trabajo en seguridad es permanente", concluyó Pérez.

El mensaje que queda resonando en las aulas y empresas de la frontera es contundente: la inteligencia artificial llegó para potenciar la ciencia, la educación y la competitividad, pero cada instrucción enviada sin propósito tiene un costo tangible en litros de agua y kilovatios. En la era de la automatización, la verdadera inteligencia empieza por saber cuándo vale la pena encender los servidores.