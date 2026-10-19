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Veolia convierte residuos del relleno sanitario de Cúcuta en energía para centros de datos
La empresa aprovecha el biogás generado por la descomposición de las basuras y reutiliza agua tratada de los lixiviados para refrigerar servidores.
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orlando.carvajal
Relleno sanitario Guayabal, operado por la empresa Veolia./Foto Cortesía
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Lunes, 19 de Octubre de 2026

El relleno sanitario de Cúcuta produce residuos que, bajo un manejo adecuado, pueden convertirse en recursos para nuevas actividades económicas. Veolia Aseo avanza en esa dirección con una estrategia que aprovecha el biogás generado por la descomposición de las basuras y reutiliza parte del agua obtenida del tratamiento de los lixiviados para operar y refrigerar un centro de datos.

La iniciativa, denominada Data Resource 360, integra el tratamiento de residuos, la generación de energía alternativa y la reutilización del agua en una misma operación. Su aplicación en Cúcuta incluye un proyecto desarrollado junto con la empresa cucuteña B Energy, que utiliza biogás para alimentar un centro de datos dedicado a operaciones financieras relacionadas con bitcoines.

Según la explicación técnica que dio a conocer el gerente de Veolia Aseo, Humberto Posada, durante su participación en la II Cumbre Internacional del Agua, el sistema obtiene del biogás el 95 % de la energía que requiere el centro de datos, mientras que el 5 % restante proviene de paneles solares. La combinación permite mantener la operación con fuentes alternativas de energía y aprovechar un gas que, en otros rellenos sanitarios, suele liberarse a la atmósfera o quemarse sin producir electricidad.

Agua tratada para refrigerar servidores

El segundo componente de la estrategia –añade Posada -es el aprovechamiento de los lixiviados, el líquido que se genera cuando el agua atraviesa los residuos y arrastra sustancias procedentes de su descomposición.

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Veolia reporta una producción aproximada de 7.500 metros cúbicos mensuales de este líquido, que se someten a un tratamiento mediante ósmosis inversa. De ese volumen, alrededor del 60 % se recupera como agua tratada, mientras que el 40 % restante corresponde a un concentrado que requiere manejo adicional para evitar la contaminación del suelo y de las fuentes hídricas.

Parte del agua recuperada se utiliza para refrigerar los servidores del centro de datos. El resto tiene otros usos dentro del Centro Inteligente de Gestión Ecológica (CIGE), entre ellos el control del polvo, el riego de cultivos y plantas, y labores de mantenimiento de las instalaciones.

La reutilización busca reducir la demanda de agua de otras fuentes, incluida la quebrada cercana al relleno sanitario, y disminuir la presión sobre el recurso hídrico en una región expuesta a periodos de altas temperaturas y lluvias intensas.

Humberto Posada, gerente de Veolia Aseo./Foto: Cortesía

 

El tratamiento de los lixiviados también permite atender necesidades ambientales dentro del complejo. Allí, la empresa mantiene una granja, un vivero y un área de protección de 43 hectáreas de bosque seco tropical, un ecosistema amenazado por la transformación de sus coberturas naturales.

Cúcuta, con posibilidades de ampliar el modelo

Posada reveló que el proyecto plantea una oportunidad que va más allá de la operación del relleno sanitario. Los centros de datos son instalaciones indispensables para almacenar información y sostener servicios digitales, plataformas sociales, operaciones financieras y aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, su funcionamiento exige un suministro continuo de energía y sistemas de refrigeración que pueden demandar cantidades importantes de agua.

La experiencia de Cúcuta propone vincular esa necesidad tecnológica con los recursos disponibles en la gestión de residuos. De acuerdo con Veolia, la instalación produce aproximadamente 4.300 metros cúbicos normalizados de biogás por hora, con una concentración cercana al 50 % de metano. La compañía estima que ese volumen podría equivaler, según el uso y la conversión energética, al abastecimiento de unos 6.000 hogares mediante generación eléctrica, o de alrededor de 100 hogares si se destinara a usos domésticos como biometano. Estas equivalencias son estimaciones de la empresa y dependen de las condiciones de aprovechamiento.

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El biogás también puede utilizarse para producir energía térmica, alimentar equipos industriales o transformarse en biometano, un combustible que puede sustituir al gas natural en determinadas aplicaciones.

Veolia cuenta con experiencias de aprovechamiento energético de este recurso en otros países y desarrolla en Colombia proyectos diferentes al de Cúcuta, como el suministro de biogás para un horno de incineración de residuos peligrosos en Manizales y la generación de electricidad para una planta en Buga.

Para la capital de Norte de Santander, ampliar esta experiencia podría abrir oportunidades de inversión en infraestructura tecnológica, servicios digitales y soluciones energéticas vinculadas con la economía circular. Un centro de datos instalado en la ciudad puede prestar servicios a organizaciones ubicadas en otras regiones, sin que toda su operación tenga que concentrarse en los grandes centros urbanos del país.

No obstante, convertir a Cúcuta en un referente de este modelo dependerá de la capacidad para atraer nuevos proyectos, garantizar el suministro de biogás, mantener los controles ambientales y demostrar la viabilidad económica de estas operaciones.

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