Veolia convierte residuos del relleno sanitario de Cúcuta en energía para centros de datos

El relleno sanitario de Cúcuta produce residuos que, bajo un manejo adecuado, pueden convertirse en recursos para nuevas actividades económicas. Veolia Aseo avanza en esa dirección con una estrategia que aprovecha el biogás generado por la descomposición de las basuras y reutiliza parte del agua obtenida del tratamiento de los lixiviados para operar y refrigerar un centro de datos.

La iniciativa, denominada Data Resource 360, integra el tratamiento de residuos, la generación de energía alternativa y la reutilización del agua en una misma operación. Su aplicación en Cúcuta incluye un proyecto desarrollado junto con la empresa cucuteña B Energy, que utiliza biogás para alimentar un centro de datos dedicado a operaciones financieras relacionadas con bitcoines.

Según la explicación técnica que dio a conocer el gerente de Veolia Aseo, Humberto Posada, durante su participación en la II Cumbre Internacional del Agua, el sistema obtiene del biogás el 95 % de la energía que requiere el centro de datos, mientras que el 5 % restante proviene de paneles solares. La combinación permite mantener la operación con fuentes alternativas de energía y aprovechar un gas que, en otros rellenos sanitarios, suele liberarse a la atmósfera o quemarse sin producir electricidad.

Agua tratada para refrigerar servidores

El segundo componente de la estrategia –añade Posada -es el aprovechamiento de los lixiviados, el líquido que se genera cuando el agua atraviesa los residuos y arrastra sustancias procedentes de su descomposición.

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Veolia reporta una producción aproximada de 7.500 metros cúbicos mensuales de este líquido, que se someten a un tratamiento mediante ósmosis inversa. De ese volumen, alrededor del 60 % se recupera como agua tratada, mientras que el 40 % restante corresponde a un concentrado que requiere manejo adicional para evitar la contaminación del suelo y de las fuentes hídricas.

Parte del agua recuperada se utiliza para refrigerar los servidores del centro de datos. El resto tiene otros usos dentro del Centro Inteligente de Gestión Ecológica (CIGE), entre ellos el control del polvo, el riego de cultivos y plantas, y labores de mantenimiento de las instalaciones.

La reutilización busca reducir la demanda de agua de otras fuentes, incluida la quebrada cercana al relleno sanitario, y disminuir la presión sobre el recurso hídrico en una región expuesta a periodos de altas temperaturas y lluvias intensas.