Ángel Gabriel Barajas Vivas, el mejor gimnasta de Colombia, volvió a ofrecer una temporada más llena de muy buenos e históricos resultados en certámenes celebrados en diferentes partes del mundo.

El medallista de los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó en alto el nombre del país y fue reconocido por sus extraordinarias rutinas en sus dos aparatos más fuertes: barra fija y barras paralelas.

El joven deportista de 20 años firmó la actuación más destacada en un Mundial de mayores, siendo quinto en la general individual en la cita vivida en Rotterdam, donde además fue finalista en sus aparatos predilectos y por equipos, compitiendo con las máximas potencias, un hecho histórico para el país.

Lea aquí: Cambio de técnico, ida de jugadores, derrotas, cuatro triunfos al hilo: así fue el semestre de la salvación

Además de su actuar en el Mundial, en el circuito de Copa Mundo por aparatos brilló en Osijek (Croacia), ganando oro en paralelas y bronce en barra; en Antalya (Turquía), logrando una plata en paralelas y en barra; en Bakú (Azerbaiyán) con un oro en paralelas y un bronce en barra; y en Cottbus (Alemania) con un bronce en barra.

El nortesantandereano no defraudó en los Juegos Suramericanos de Rosario-Santa Fe (Argentina), ganando oro en arzones, paralelas y barra, y una plata en anillas.

En el Campeonato Panamericano de Río (Brasil), Barajas destacó con oro en fija (con la mejor marca del año 15.233), plata en all-around y suelo, y bronce en arzones.

Para completar su andar ganador, el extraordinario gimnasta se llevó un oro en la general individual, paralelas y barra fija, y una plata en anillas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo (República Dominicana).