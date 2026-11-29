Ángel Gabriel Barajas Vivas, el mejor gimnasta de Colombia, volvió a ofrecer una temporada más llena de muy buenos e históricos resultados en certámenes celebrados en diferentes partes del mundo.
El medallista de los Juegos Olímpicos de París 2024 dejó en alto el nombre del país y fue reconocido por sus extraordinarias rutinas en sus dos aparatos más fuertes: barra fija y barras paralelas.
El joven deportista de 20 años firmó la actuación más destacada en un Mundial de mayores, siendo quinto en la general individual en la cita vivida en Rotterdam, donde además fue finalista en sus aparatos predilectos y por equipos, compitiendo con las máximas potencias, un hecho histórico para el país.
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Además de su actuar en el Mundial, en el circuito de Copa Mundo por aparatos brilló en Osijek (Croacia), ganando oro en paralelas y bronce en barra; en Antalya (Turquía), logrando una plata en paralelas y en barra; en Bakú (Azerbaiyán) con un oro en paralelas y un bronce en barra; y en Cottbus (Alemania) con un bronce en barra.
El nortesantandereano no defraudó en los Juegos Suramericanos de Rosario-Santa Fe (Argentina), ganando oro en arzones, paralelas y barra, y una plata en anillas.
En el Campeonato Panamericano de Río (Brasil), Barajas destacó con oro en fija (con la mejor marca del año 15.233), plata en all-around y suelo, y bronce en arzones.
Para completar su andar ganador, el extraordinario gimnasta se llevó un oro en la general individual, paralelas y barra fija, y una plata en anillas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo (República Dominicana).
Ascenso en el Mundial
En la temporada 2026, Ángel disputó su segundo Campeonato Mundial de mayores, logrando un ascenso en la general individual, recordando que en 2025 en Yakarta fue sexto.
“Fue un campeonato bastante productivo. A pesar de que sabía que tenía muchos ojos encima, logré controlar esa presión. Lo disfruté al máximo, logré subir un escalón. Seguimos confiando en el proceso, trabajando duro para el próximo año”, dijo Barajas, en diálogo con La Opinión.
En Países Bajos, en la final por equipos, Ángel tuvo la nota más alta en barra fija (14.900), pero no pudo validarla en la disputa por medallas.
“En la final por equipos yo iba con la mentalidad de que no tenía absolutamente nada que perder. Ya habíamos hecho historia con pasar a la final estando entre los mejores ocho del mundo, así que no sentía presión. Iba con esa mentalidad, pero las cosas no se dieron, fue un aprendizaje más, una experiencia más. Creo que cada error es una enseñanza. Voy a seguir haciendo la misma rutina, pero estoy probando diferentes técnicas para que pronto consolidarla un poco más”, contó.
Los Ángeles 2028
Una de las metas trazadas por el seleccionador nacional Jairo Ruiz Casas es clasificar al equipo completo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El resultado de Rotterdam invita a soñar con esta posibilidad en un elenco integrado por los también cucuteños Camilo Vera, Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez.
“Ahorita la situación está un poco difícil, pues dos compañeros salieron de cirugía (Camilo y Jorman). La verdad confío, sé que apenas les digan que ya pueden empezar a entrenar, la van a meter toda. Todos queremos ir a unos Juegos Olímpicos. Quiero volver a ir, mis compañeros quieren vivir la experiencia y nos estamos ayudando mutuamente. Espero que de aquí al Mundial (Chengdu, octubre) todos estemos en el máximo nivel para buscar esa clasificación que tanto anhelamos”, afirmó.
Primeros Juegos Panamericanos
En 2027, Ángel disputará sus primeros Juegos Panamericanos entre julio y agosto en Lima. Previo a ello, encarará el circuito de Copa Mundo por aparatos.
“He pensado mucho en qué voy a hacer el próximo año. Quiero iniciar las copas bastante bien, dar lo mejor de mí. Yo no soy mucho de pensar en resultados, sino más en sentirme satisfecho del trabajo que hice. En los Juegos Panamericanos me quiero matar muchísimo porque dan cupo a los Olímpicos ganando el all-around. Quiero dar lo mejor de mí, estar en mi punto máximo para asegurar el cupo si Dios lo permite”, aseguró.
Jossimar, como entrenador
En 2026, Ángel tuvo su primera temporada con Jossimar Calvo como entrenador, trasformando una relación que existió siendo compañeros por más de 10 años.
“Uno empieza a mirarlo con otros ojos, ya con mucho más respeto. Es muy diferente ser compañeros de entrenamiento, competencia, habitación... el rol cambia. De mi parte y de todos mis compañeros, merece mucho respeto. Con Jossimar me he sentido bastante cómodo, se me hace muy fácil hablar las cosas con él a la hora de hacer algún cambio. Él fue deportista de alto rendimiento y nos comprende mucho a nosotros, es muy importante tener una muy buena conexión y comunicación. Lo sigo admirando porque después de dar muy buenos resultados como deportista, ahora como entrenador también ha obtenido muy buenos resultados con nuestro equipo. Esperamos seguir trabajando de la mano de él”, expresó.
El peso tras París 2024
Después de los pasados Juegos Olímpicos, donde alcanzó la medalla de plata en barra fija, la atención de la afición deportiva del país tomó foco hacia Barajas. ¿Cómo se gestiona ello?
“Siento que hay veces en las que es complicado cargar con esa presión de muchas entidades que tienen los ojos puestos en uno… Al final es presión porque uno sabe que sí o sí debe hacer una muy buena representación y dar muy buenos resultados. Yo digo que mientras uno disfruta lo que hace, ya no hay presión, es estar enfocado en seguir adelante”, declaró.
El cambio para 2027
“A pesar de que a mí me tocó madurar biche (joven), todavía me hace falta madurar en algunos aspectos de nivel deportivo. Siento que estoy muy bien física y mentalmente, aunque tengo que mejorar bastante la parte mental al momento de enfrentar competencias importantes”.
El retiro de Jairo Ruiz
Jairo Ruiz Casas, seleccionador nacional, ha comentado que está en sus últimos años como entrenador y que su retiro lo ve cercano. El experimentado técnico fue el formador de Barajas y es actualmente su entrenador.
“El profe ha estado conmigo en todo mi proceso. Estoy muy agradecido con él, siempre lo he dicho. Nos ha comentado que ya casi se dará su retiro y es triste porque son 15 años compartiendo con él, muchas experiencias, momentos en los que fui muy feliz… pero entiendo que hay un momento en el que uno dice “ya no más” y sé que a mí me pasará como deportista. Él le ha enseñado mucho a Jossimar. Esperamos seguir dejando el legado que el profe ha creado”, subrayó.
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