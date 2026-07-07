Con el impulso de todo el país, la Selección Colombia batallará ante Suiza por un cupo en cuartos de final del Mundial 2026

Con el empuje de más de 50 millones de colombianos, la selección nacional de fútbol buscará este martes 7 de julio los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentándose con Suiza, a partir de las 3:00 p.m. en Vancouver (Canadá).

Invicto y encajando un solo gol en cuatro partidos, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo intentará igualar su mejor presentación en la cita orbital recordando su paso por Brasil 2014, cuando cayó ante el combinado local.

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Al frente está un peligroso equipo europeo que no conoce la derrota en el presente campeonato y que jugará su tercer partido consecutivo en Vancouver, un factor diferencial ya que los cafeteros completarán su actuar en los tres países sedes tras competir en Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas (Estados Unidos).

El choque será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton, recordado por expulsar a Miguel Almirón en el duelo entre Paraguay y Turquía por taparse la boca mientras le decía algo a un rival.