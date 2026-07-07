La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Con el impulso de todo el país, la Selección Colombia batallará ante Suiza por un cupo en cuartos de final del Mundial 2026
La ilusión es casi palpable en el país de cara al compromiso que tendrá este martes el equipo de Néstor Lorenzo, ante Suiza, a las 3:00 p.m. en Vancouver en los octavos de final del Mundial 2026.
Authored by
gcontreras
Selección Colombia, Mundial 2026.
La opinión
La Opinión
Martes, 7 de Julio de 2026

Con el empuje de más de 50 millones de colombianos, la selección nacional de fútbol buscará este martes 7 de julio los cuartos de final del Mundial 2026 enfrentándose con Suiza, a partir de las 3:00 p.m. en Vancouver (Canadá).

Invicto y encajando un solo gol en cuatro partidos, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo intentará igualar su mejor presentación en la cita orbital recordando su paso por Brasil 2014, cuando cayó ante el combinado local.

Lea aquí: Se acabó: Neymar anunció el fin de su ciclo con Brasil

Al frente está un peligroso equipo europeo que no conoce la derrota en el presente campeonato y que jugará su tercer partido consecutivo en Vancouver, un factor diferencial ya que los cafeteros completarán su actuar en los tres países sedes tras competir en Ciudad de México, Guadalajara, Miami y Kansas (Estados Unidos).

El choque será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton, recordado por expulsar a Miguel Almirón en el duelo entre Paraguay y Turquía por taparse la boca mientras le decía algo a un rival.

¡A octavos de final! Colombia eliminó a Ghana y sigue soñando en el Mundial

Colombia, a dar un golpe

Las apuestas dan a Colombia como favorito luego de lo mostrado en cancha: un equipo ordenado en el fondo, con generación de peligro, dueño de la posesión, con presión tras perdida, sincronizado en sus líneas, pero con materia pendiente en la definición.

Lorenzo consolidó un once en el que engranó perfectamente el volante Gustavo Puerta, quien se ha complementado muy bien con Jefferson Lerma en la primera línea, y Jhon Arias y James Rodríguez más adelante.

Para este compromiso de instancia definitiva, el argentino no podrá contar con el delantero Jhon Córdoba, lesionado en el juego pasado. Su posición será tomada por el goleador del Sporting portugués, Luis Suárez, quien dio la asistencia en el juego anterior.

“Sueño con la clasificación, más allá de lo individual, hay que pensar en lo colectivo. Nos jugamos mucho. En el partido contra Ghana me encontré muy bien, creo que, a lo mejor fue un partido más vistoso a nivel personal, sigo la misma línea”, comentó el atacante samario.

Selección Colombia, Mundial 2026.

Colombia deberá continuar con su cautela defensiva e impecable trabajo que han venido haciendo Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí, quienes tendrán duelos ante Johan Manzambi (3 goles) y Breel Embolo (2), los dos atacantes más inquietantes de Suiza.

El ingenio de James y la vivacidad de Arias serán cruciales para penetrar por el interior a una defensa no muy férrea. La Tricolor espera tener fino a Luis Díaz, que ha flaqueado en la efectividad frente al arco.

Como gran alternante, Colombia ha contado con Juan Fernando Quintero, volante que genera mucho peligro con pases entre líneas.

Los cafeteros llegan a los octavos luego de ser primeros del Grupo K tras sus victorias 3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante RD Congo, además del empate 0-0 con Portugal. En dieciseisavos eliminó a Ghana (1-0).

Colombia mejoró ostensiblemente en su juego frente a RD del Congo y ahora piensa en Portugal.

Los suizos, por su parte, también fueron primeros del Grupo B venciendo 4-1 Bosnia y 2-1 a Canadá, y empatar 1-1 con Catar. En la fase dos despacharon a Argelia (2-0).

Suiza, un gran rival

Si bien por nómina Colombia parecía estar un poco mejor que Suiza, los europeos no dejan de tener talentos que pueden dar la sorpresa en territorio canadiense.

En los duelos previos, los helvéticos demostraron tener capacidad de generarle opciones a sus distintos rivales pisando área rival con constante centros de los extremos.

En el medio está el veterano Granit Xhaka, quien disputa su cuarta Copa del Mundo, acompañado por el también volante Danis Zakaria. En el fondo el liderazgo está en el defensor Manuel Akanji, talento del Inter de Milán.

Sus hombres de gol son Manzambi (3), Embolo (2), Rúben Vargas (2), Dan Ndoyé (1) y Xhaka (1).

Todos los tantos que ha recibido el combinado suizo fueron dentro del área con leves desconcentraciones defensivas.

Un duelo con historia mundialista

Colombia vs. Suiza, 1994.

Este no será el primer choque de Colombia contra Suiza en una Copa del Mundo. Ambas selecciones tienen como antecedente la presentación en la fase de grupos de Estados Unidos 1994 con triunfo cafetero.

En aquella oportunidad, en la última fecha, los dirigidos por Francisco ‘Pacho’ Maturana ganaron 2-0 con goles de Hernán ‘Carepa’ Gaviria y Harold Lozano asistidos por Carlos ‘Pibe’ Valderrama y Faustino ‘Tino’ Asprilla.

En los anteriores octavos de final, el elenco colombiano perdió ante Camerún 2-1 en Italia 1990, venció a Uruguay 2-0 en Brasil 2014 y cayó ante Inglaterra (4-3 en penales tras 1-1) en Rusia 2018.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella
Orlando Carvajal
Hermanas Flórez Bohorquez
Hermanas Flórez Bohorquez
Norte de Santander brilló en Londres con el talento de las hermanas Flórez
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Transporte de carga. / Foto: archivo
Transporte de carga. / Foto: archivo
Altos costos e inseguridad golpean el transporte de carga en Colombia
La Opinión