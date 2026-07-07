Con el impulso de todo el país, la Selección Colombia batallará ante Suiza por un cupo en cuartos de final del Mundial 2026

Colombia, a dar un golpe
Las apuestas dan a Colombia como favorito luego de lo mostrado en cancha: un equipo ordenado en el fondo, con generación de peligro, dueño de la posesión, con presión tras perdida, sincronizado en sus líneas, pero con materia pendiente en la definición.
Lorenzo consolidó un once en el que engranó perfectamente el volante Gustavo Puerta, quien se ha complementado muy bien con Jefferson Lerma en la primera línea, y Jhon Arias y James Rodríguez más adelante.
Para este compromiso de instancia definitiva, el argentino no podrá contar con el delantero Jhon Córdoba, lesionado en el juego pasado. Su posición será tomada por el goleador del Sporting portugués, Luis Suárez, quien dio la asistencia en el juego anterior.
“Sueño con la clasificación, más allá de lo individual, hay que pensar en lo colectivo. Nos jugamos mucho. En el partido contra Ghana me encontré muy bien, creo que, a lo mejor fue un partido más vistoso a nivel personal, sigo la misma línea”, comentó el atacante samario.