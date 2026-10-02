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El Bayern con Luis Díaz recibe al RB Leipzig, con la presión de ganar
El delantero colombiano Luis Díaz ya sabe que es marcarle a los 'Toros Rojos.
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omarromero
El delantero colombiano Luis Díaz ya sabe que es marcarle a los 'Toros Rojos.
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Viernes, 16 de Octubre de 2026
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