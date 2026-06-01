Inglaterra define su futuro ante Panamá por la clasificación a la segunda ronda

Madrid (Europa Press)

La selección de Inglaterra cierra este sábado a partir de las (4:00 p.m.), la fase inicial del Mundial 2026 con el tercer y último encuentro del Grupo L contra la ya eliminada Panamá, con todo el favoritismo pero también mucho en juego, obligada a recuperar sensaciones y cumplir con un primer puesto que, a priori, da un mejor cruce en dieciseisavos de final.

Los de Thomas Tuchel se acercan a la hora de la verdad, un torneo más, con la losa de no haber ganado nada desde el Mundial de 1966.

El técnico alemán fue el elegido en 2025, después de la amargura de perder las dos últimas dos finales de Eurocopa, e Inglaterra ha dejado de momento una de cal y otra de arena en Norteamérica.

De la euforia de la victoria sobre Croacia en el debut (4-2) al empate sin goles contra Ghana, los 'Tres Leones' viven una realidad incierta, aunque conscientes de que todo vuelve a estar en su mano, o más bien en las botas de jugadores de talla mundial. Con cero puntos y ya eliminada, Panamá se presenta como rival ideal para que el equipo de Tuchel recupere juego y acierto en Nueva Jersey.

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Como se esperaba, este Grupo L llega abierto a su tercera jornada: Inglaterra (4 puntos), Ghana (4) y Croacia (3), opciones para todas y, en teoría, un mejor cruce para la que quede primera, que se enfrentará a una tercera de grupo, mientras la segunda irá con la segunda del Grupo K, es decir, Colombia o Portugal.

Después del empate con Ghana, Tuchel apunta a cambios, la alternativa en los extremos a Marcus Rashford y Bukayo Saka. También quedó algo señalada la falta de producción pendiente además de un Declan Rice que hizo entrenamiento fuera del grupo por unas molestias, con lo que al técnico alemán le recuerdan ya las ausencias en la lista de Morgan Gibbs-White y Adam Wharton.

Pese al runrún, Inglaterra sigue siendo favorita ante una Panamá que, en el segundo Mundial de su historia, sueña al menos con sumar un primer punto en su despedida en el MetLife Stadium.

El escenario que acogerá la final del 19 de julio puede guardar su pedazo de historia para los Canaleros, para lo cual deberían recuperar su versión aguerrida del 1-0 contra Ghana.

El equipo centroamericano bajó enteros contra Croacia, aunque también perdió la mínima, incapaz de asomar a la meta rival.

Posibles alineaciones:

Panamá: Mosquera; Blackman, Córdoba, Ramos, Harvey, Andrade, Murillo; Martínez, Rodríguez, Bárcenas; Fajardo.

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Stones, Spence; Rice, Anderson, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (CAT).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey).

Hora: 4:00 p.m.

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