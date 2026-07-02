Inglaterra en un vibrante partido se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Resumen de Agencias

Inglaterra se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026 al derrotar este sábado a Francia por 6-4 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un emocionante partido cuyas grandes figuras fueron el inglés Bukayo Saka, autor de un triplete, y el francés Kylian Mbappé, quien marcó un doblete que le permitió llegar a 10 goles en el torneo y convertirse en el máximo artillero de la Copa del Mundo, a la espera de lo que haga Lionel Messi este domingo en la final frente a España.

El astro argentino, de 39 años, suma ocho anotaciones en el campeonato.

El duelo por el tercer puesto fue el encuentro con más goles del Mundial: diez en total. Ingleses y franceses se repartieron el dominio de cada tiempo y protagonizaron un espectáculo lleno de emociones en la lucha por la medalla de bronce.

Además, fue la primera vez en la historia que una selección le anotó tres o más goles a Francia durante el primer tiempo de un partido mundialista.

En la primera mitad, Inglaterra fue una auténtica aplanadora. Con un juego directo, veloz y muy efectivo, no solo marcó cuatro goles, sino que también neutralizó por completo el poder ofensivo de los franceses.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel presentó una formación poco habitual, ya que dejó inicialmente en el banco a Harry Kane, Jude Bellingham y al arquero Jordan Pickford.

El primer gol llegó apenas a los dos minutos. Tras una presión en la mitad del campo, Declan Rice recuperó el balón, avanzó y sacó un potente remate desde fuera del área que venció a Mike Maignan.

El segundo tanto nació de un tiro de esquina cobrado por Rice, que Ezri Konsa conectó de cabeza en el primer palo.

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Después de la pausa de hidratación apareció Bukayo Saka, quien firmó un doblete. El primero llegó tras un rápido contraataque y varios rebotes en el área, mientras que el segundo fue producto de una gran asistencia de Eberechi Eze, que el atacante definió cruzado ante una defensa francesa muy pasiva.

Mbappé tuvo oportunidades para descontar en el primer tiempo, pero su gran actuación llegó en la segunda mitad, cuando Francia reaccionó con el ingreso de Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, quien también anotó.

El primer gol de Mbappé fue una definición de zurda tras una gran asistencia de Michael Olise. Luego marcó nuevamente después de una elaborada jugada colectiva, alcanzando los 10 tantos en la lucha por la Bota de Oro y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 22 anotaciones, una más que Lionel Messi. Dembélé también aportó un tanto para los franceses.

Inglaterra sentenció el compromiso con un penal convertido por Saka, quien completó su triplete, y un gol más de Jude Bellingham para sellar el definitivo 6-4.

El tercer lugar de 2026 supone la segunda mejor participación histórica de Inglaterra en los Mundiales, solo superada por el título de 1966.

Ficha técnica

Francia, 4 - Inglaterra, 6. (0-4, al descanso).

Alineaciones:

Francia: Maignan; Malo Gusto (Koundé, min.90+1), Konaté (Upamecano, descanso), Lacroix, Theo (Digne, descanso); Rabiot, Zaire Emery; Olise, Cherki (Dembélé, descanso), Doué (Barcola, descanso); Mbappe.

Seleccionador: Didier Deschamps

Inglaterra: Henderson; Quansah (James, min.83), Konsa, Guehi (Chalobah, min.90+3), Spence; Rice, Rogers, Eze (Bellingham, min.79); Saka, Rashford (Watkins, descanso); Toney (Anderson, min.79).

Seleccionador: Thomas Tuchel

Goles:

0 - 1, min.3, Rice.

0 - 2, min.18, Konsa.

0 - 3, min.37, Saka.

0 - 4, min.45+1, Saka.

1 - 4, min.48, Mbappé.

2 - 4, min.54, Barcola.

3 - 4, min.66, Mbappé.

3 - 5, min.87, Saka (penalti).

4 - 5, min.90+6, Dembélé.

4 - 6, min.90+8, Bellingham.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN). Sin amonestados.

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami.