Luto en el ciclismo nacional: falleció el exciclista Rafael Antonio Niño

El ciclismo colombiano está de luto, informó este jueves la Federación Colombiana de Ciclismo, tras dar a conocer el fallecimiento de exciclista boyacense, Rafael Antonio Niño a los 77 años.

La máxima rectora del pedalismo nacional escribió en su portal que “expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Rafael Antonio Niño Munevar, una de las máximas leyendas del deporte nacional y uno de los corredores más importantes en la historia del ciclismo colombiano".

Nacido el 11 de diciembre de 1949 en Cucaita, Boyacá, Niño dejó un legado imborrable sobre las carreteras del país gracias a una trayectoria excepcional que lo convirtió en uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.

Conocido como ‘El Niño de Cucaita’, conserva el récord como el máximo ganador de la Vuelta a Colombia, con seis títulos (1970, 1973, 1975, 1977, 1978 y 1980), una marca histórica que permanece vigente. Además, conquistó en cinco oportunidades el Clásico RCN, consolidándose como el corredor más exitoso de las dos competencias más importantes del calendario nacional.

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Su irrupción en el ciclismo fue extraordinaria. En 1970 conquistó la Vuelta de la Juventud y, ese mismo año, con apenas 20 años, sorprendió al país al coronarse campeón de la Vuelta a Colombia en su debut, iniciando una época de dominio que marcó una generación y escribió algunas de las páginas más memorables del ciclismo colombiano.

Reconocido por sus condiciones como escalador y contrarrelojista, Rafael Antonio Niño también fue uno de los pioneros del ciclismo colombiano en Europa.

En 1974 disputó el Giro de Italia, integrando el equipo italiano Jolly Ceramica y abriendo camino para las generaciones de corredores colombianos que posteriormente alcanzarían reconocimiento internacional.

Su llegada a Europa no fue como esperaba. Fue contratado como un secundario de lujo y descubrió que debía dar la vida por su líder, Giovanni Battaglin.

Debía trabajar para el capo y apoyarlo, aunque desfalleciera. Así el campeón tuvo que postergar sus proyectos, por primera vez subordinado ante otro ciclista.

“Para mí eso fue muy verraco porque yo no podía hacer carrera, me tocaba ayudarlo siempre y cuando él se recuperaba y empezaba a andar, atacaba y yo quedaba jodido porque ya no tenía fuerzas. A mí eso me mamó, me cansó, yo quería devolverme y les dije eso, porque yo quería correr libre y ganar. Ese era mi deseo", contó en una entrevista en 2011.

Tras su retiro de la competencia, continuó aportando al deporte como director técnico de equipos profesionales y formador de nuevas generaciones de ciclistas.

Su legado trasciende los títulos y victorias. Rafael Antonio Niño fue protagonista de una de las épocas más gloriosas del ciclismo colombiano y una inspiración para miles de deportistas que encontraron en su disciplina, perseverancia y espíritu competitivo un ejemplo de vida y superación.

El ciclismo colombiano despide a uno de sus más grandes campeones. Su legado permanecerá por siempre en la historia de nuestro deporte. Paz en su tumba.

*Con información de Fedeciclismo*

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