Norte cerró su participación en el Interligas de yudo con cuatro medallas

Concluyó el domingo pasado en Palmira, Valle, el Campeonato Nacional, en las categorías junior y mayores de yudo, torneo clasificatorio a los Juegos Nacionales de 2027, que contó con la presencia de 368 deportistas de 22 ligas de todo el país.

Norte de Santander hizo parte del torneo, donde obtuvo cuatro medallas, tres por la categoría con los yudocas. Darwin Josué Hernández, Jean Pierre Ropero, Luis Vargas y Mary Urueña.

La delegación rojinegra cerró su participación en el torneo con una medalla de oro más, ganada por la campeona suramericana, Maryuri Ureña, en la categoría damas.

Maryuri obtuvo el título en la división de los 48 kilos, mayores, en una buena presentación y corroborando que es la mejor de la categoría en la presente temporada y de antemano asegurando el pasaporte a los Juegos Nacionales de 2027.

“Este importante triunfo es el resultado de un proceso deportivo liderado por nuestra entrenadora jefe, Johana Orozco, junto a su equipo multidisciplinario y la gestión de nuestra gerente Alejandra Montañez.

“Norte de Santander sigue demostrando que el yudo es un deporte estratégico para el departamento.

Los resultados en las competencias más importantes del país ratifican que tenemos talento, preparación y un proceso deportivo que continúa dando frutos”, dijo la entrenadora Johana Orozco, luego del triunfo de Ureña, la yudoca referente, la esperanza del departamento para alzarse con la presea dorada en las justa de 2027.

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Las otras preseas

El pasado viernes, en el inicio del campeonato, los deportistas rojinegros habían comenzado con pie derecho su participación en el Interligas, al cosechar tres medallas.

Los triunfadores fueron Darwin Josué Hernández, oro en la división de los -60 kilos, categoría de los -60 kilos. La medalla de plata fue para Jean Pierre Ropero, y el bronce para Luis Vargas.

Este fue un podio histórico para el yudo nortesantandereano, pues era la primera vez en la historia que tres deportistas de la región compartían lugar en lo más alto del campeonato.

En su momento, la sensei Johana Orozco dijo sobre la consecución de las tres medallas: “Este resultado representa años de esfuerzo, sacrificio y sueños construidos con disciplina. Hoy, tres jóvenes nos demuestran que Norte de Santander tiene talento para dominar el yudo colombiano”.

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De igual manera, había recalcado que “esta es una de las categorías fuertes que tenemos, la cual venimos trabajando desde hace tres años, desde cadetes, donde Luis Vargas y Josué Hernández cerraron siendo los número uno.

Ahora, en esta temporada 2026, es su primer año en junior iniciando competencias, aunque desde antes ya venían participando”.

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