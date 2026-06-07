Otro ¡batacazo! de la sorprendente Cabo Verde, le empató a Uruguay

Madrid (Europa Press)

La selección de Cabo Verde sumó un nuevo punto en el Mundial 2026 después de sujetar también a otra campeona del mundo como Uruguay, con la que empató a dos goles este domingo en Miami en un partido donde sacó partido a las concesiones de un rival que no supo aguantar su ventaja en el marcador y que llegará acuciado a su duelo con España.

Los caboverdianos siguen alargando su sueño en su debut mundialista.

Tras frenar a la campeona de Europa, repitieron ante otra histórica, con el añadido de marcar sus dos primeros goles a un combinado uruguayo que no ofreció una gran imagen futbolística y que se tendrá que jugar su clasificación seguramente el próximo viernes a una 'Roja' a la que le puede bastar el empate para ser primera de este Grupo H.

Los de Bubista se la jugarán ante Arabia Saudí, con la victoria dándoles el pase.

El partido arrancó con mucho ritmo e intensidad por parte de ambos, aunque sin demasiado fútbol.

Cabo Verde, pese a tener enfrente a una bicampeona mundial, jugó con algo más de alegría ofensiva que ante España, y sin sufrir demasiado ante una Uruguay dominadora, pero que no encontró la forma de hacer daño hasta el último suspiro del primer acto.

La primera buena ocasión fue para el combinado celeste, en una transición que no cerró bien con su pierna izquierda Fede Valverde.

Casi sin esperarlo, minutos después llegó el 0-1, en una falta algo lejana, provocada por una buena cabalgada de Telmo Arcanjo y lanzada con potencia por Kevin Pina. La barrera de dos se la jugó a Fernando Muslera abriéndose y dejando pasar el potente disparo del centrocampista, histórico para su país.

A partir de ahí, el guion no varió demasiado pese a que el equipo de Bielsa aceleró el ritmo, encontrando sólo encontró como recurso los disparos de Valverde que no inquietaron a Vozinha, de nuevo con una tarde tranquila. Sin embargo, todo se volteó en el tramo final de los primeros 45 minutos, donde Cabo Verde perdió su valioso botín.

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Un hasta entonces desaparecido Maxi Araújo se erigió en protagonista. Primero para empujar a la red un cabezazo hacia su propia portería de Sidny Lopes que se estrelló en el palo al filo del minuto 45 y en medio de la confusión por los problemas físicos de Arcanjo, y luego para ceder de cabeza a Agustín Cannobio el 2-1 tras un nuevo centro y culminar la remontada antes del descanso.

Error charrúa

El paso por los vestuarios no trajo demasiado buen fútbol. Uruguay trató de mantener el dominio como la mejor arma para asegurar su ventaja ante una Cabo Verde, a la que le costaba mucho llegar a las inmediaciones del área de Muslera, pero que se encontró con el 2-2 tras un error rival.

Mathias Olivera envió un balón donde no había nadie y con su portero a media salida y tratando de despejarlo, un regalo que no desaprovechó, con cierta habilidad para driblar a Muslera y disparar a puerta vacía, el recién salido Hélio Valera, para abrir de nuevo el encuentro en Miami.

El empate no sentó bien al combinado uruguayo, falto de buenos argumentos futbolísticos, más allá de los centros al área y viendo anulado el 3-2 por un fuera de juego muy ajustado, y con Cabo Verde esperando su oportunidad a la contra.

Con todo, los minutos finales fueron los más abiertos y entretenidos, con ocasiones claras para que Uruguay se llevara el partido por medio de Brian Rodríguez, Valverde, con una falta al borde del área y un 'pase de la muerte' de Darwin Núñez al que no llego por poco, y una contra de Cannobio que disparó alto.

Cabo Verde también amenazó con un disparo de Nuno da Costa y, sobre todo, con un contragolpe que abortó de manera vital Rodrigo Bentancur cuando Da Costa se prestaba a rematar ante Muslera.

Ficha técnica

Uruguay, 2 – Cabo Verde, 2 (2-1, al descanso).

Alineaciones:

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte (De la Cruz, min.70), Bentancur; Cannobio, Valverde, Araújo (Rodríguez, min.82); y Viñas (Núñez, min.70).

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Borges, Sidny Lopes; Pina (L.Duarte, min.71), Monteiro (Semedo, min.80); Mendes, Arcanjo (D.Duarte, min.46), Rodrigues (Varela, min.59); y Benchimol (Da Costa, min.59).

Goles.

0-1, minuto 21. Pina.

1-1, minuto 44. Maxi Araújo.

2-1, minuto 45+6. Cannobio.

2-2, minuto 61. Valera.

Árbitro: Espen Eskas (NOR). Amonestó Bentancur (min.20) y Olivera (min.58), por Uruguay, y a Sidny Lopes (min.5) y Borges (min.93), por Cabo Verde.

Estadio: Hard Rock Café de Miami.

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