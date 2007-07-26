La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
¡A tiempo extra! Colombia y Suiza siguen igualados en los octavos de final del Mundial 2026
Al término de los 90 minutos reglamentarios, Colombia y Suiza igualan a cero goles en Vancouver.
Authored by
cesarmuñoz
Gustavo Puerta, Colombia Vs. Suiza. Foto: Conmebol.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 7 de Julio de 2026

Cumplidos los 90 minutos en el estadio de Vancouver, Colombia y Suiza igualan 0-0 en la lucha por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. El compromiso irá a tiempo extra y de continuar en paridad a la tanda de penales. 

Ambos equipos han ofertado un compromiso de alta tensión con pocas opciones de gol en la segunda parte y mucha cautela por parte de los dos elencos. 
A la Tricolor no le han funcionado los ingresos de Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz,  Richard Ríos y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. 

La posesión se inclinó hacia el lado europeo y aunque se inquietó el costado derecho de la defensa cafetera, la efectividad es nula en el elenco helvético. 

Lea aquí: Argentina protagonizó una remontada épica ante Egipto y se instaló en cuartos de final

Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82’), Gustavo Puerta; Jhon Arias (Jaminton Campaz, 66’), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 66’), Luis Díaz; Luis Suárez (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, 82’). 
DT: Néstor Lorenzo. 


Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, 86’), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Miro Muheim, 70’); Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabián Rieder, Ardon Jashari (Djibril Sow, 46’), Dan Ndoyé; Breel Embolo (Cedric Itten, 86’). 
DT: Murat Yakin.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en  https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Presidente electo Abelardo de la Espriella/Foto: Cortesía
Cúcuta abrirá los empalmes regionales del presidente electo Abelardo de la Espriella
Orlando Carvajal
Hermanas Flórez Bohorquez
Hermanas Flórez Bohorquez
Norte de Santander brilló en Londres con el talento en robótica de las hermanas Flórez
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Doble Junior y Luis
Doble Junior y Luis
¿Quiénes querían muertos a Luis Carlos y Junior? Las víctimas del doble asesinato en la zona rural de Cúcuta
La Opinión