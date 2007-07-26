¡A tiempo extra! Colombia y Suiza siguen igualados en los octavos de final del Mundial 2026

Cumplidos los 90 minutos en el estadio de Vancouver, Colombia y Suiza igualan 0-0 en la lucha por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026. El compromiso irá a tiempo extra y de continuar en paridad a la tanda de penales.

Ambos equipos han ofertado un compromiso de alta tensión con pocas opciones de gol en la segunda parte y mucha cautela por parte de los dos elencos.

A la Tricolor no le han funcionado los ingresos de Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Richard Ríos y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

La posesión se inclinó hacia el lado europeo y aunque se inquietó el costado derecho de la defensa cafetera, la efectividad es nula en el elenco helvético.

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Síntesis:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82’), Gustavo Puerta; Jhon Arias (Jaminton Campaz, 66’), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 66’), Luis Díaz; Luis Suárez (Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, 82’).

DT: Néstor Lorenzo.



Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (Silvan Widmer, 86’), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Miro Muheim, 70’); Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabián Rieder, Ardon Jashari (Djibril Sow, 46’), Dan Ndoyé; Breel Embolo (Cedric Itten, 86’).

DT: Murat Yakin.

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