$10,18 billones están pendientes por legalizar en Minsalud: Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo en que se encuentra la ejecución de $10,18 billones destinados a infraestructura hospitalaria y que están pendientes por legalizar en el Ministerio de Salud.

En un seguimiento que la entidad hizo en el primer semestre de este año, al sector Salud, la entidad identificó además que solo el 1,61% de los recursos asignados entre 2022 y 2025 correspondieron a proyectos reportados como terminados.

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De acuerdo con el reporte hecho por la Contraloría, al 30 de junio de 2026, el Ministerio registraba $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas pendientes de legalización.

La Contraloría examinó una muestra de 40 proyectos financiados entre 2022 y 2025, con asignaciones por $1,03 billones. De estos, 22 proyectos, por $541.194 millones, es decir, el 52,77% del valor de la muestra, presentaban situaciones que ameritan una vigilancia fiscal.

“Los colombianos necesitan hospitales funcionando, no recursos comprometidos en obras que no se terminan”, manifestó el contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas.

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Entre las deficiencias que se identificaron se encuentran problemas en estudios y diseños, modificaciones en el alcance de los proyectos, mayores cantidades de obra, actividades no previstas e insuficiencias presupuestales.

También se encontraron debilidades en la trazabilidad de los recursos y diferencias entre las obras ejecutadas y los proyectos planeados, lo que habría impactado los costos, plazos y funcionalidad de la infraestructura hospitalaria.

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