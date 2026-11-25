En el marco de la discusión de la Ley de Rescate Económico que comenzó en el Congreso, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) presentó una propuesta integral al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas, proteger el bolsillo de los colombianos, preservar el empleo formal y avanzar en una mayor reducción del gasto público.

La presidenta de la ANDI, Luz Stella Murgas, indicó que la propuesta contempla un esfuerzo del sector empresarial de $48,8 billones entre 2027 y 2030, equivalentes a un promedio de $12,2 billones anuales, destinado a fortalecer las finanzas públicas y la sostenibilidad del sistema de salud.

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“Los empresarios estamos asumiendo un esfuerzo significativo para contribuir a la recuperación de las finanzas públicas, pero la solución no puede depender únicamente de mayores recursos. Colombia necesita un ajuste fiscal integral, que incluya una mayor reducción del gasto público, proteja el bolsillo de los colombianos y preserve las condiciones para invertir y generar empleo”, afirmó Murgas.

La líder gremial destacó que la organización respalda la decisión del Gobierno de mantener la tarifa del impuesto de renta de las personas jurídicas. La propuesta contempla conservar la tarifa del 35% hasta 2030, aplazando hasta 2031 su reducción al 31%.

La presidenta de la ANDI manifestó que, frente al escenario de reducción inicialmente previsto, esta medida representa $34,1 billones durante los próximos cuatro años. Adicionalmente, la asociación propuso nuevos aportes de los empleadores al sistema de salud, que representarían $14,7 billones entre 2027 y 2030, mediante un esquema gradual para salarios superiores a cuatro salarios mínimos.

Según Luz Stella Murgas, esta propuesta busca fortalecer financieramente el sistema sin generar mayores barreras a la contratación formal, teniendo en cuenta que el 91% de los trabajadores se encuentra por debajo de ese umbral.

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Protección a hogares e inversión

La presidenta de la ANDI informó que, en materia de protección a los hogares, plantean no gravar con IVA los bienes de la canasta familiar, los productos de consumo popular y los planes voluntarios de salud, con el propósito de evitar mayores presiones sobre el poder adquisitivo de los colombianos.

La asociación también planteó que existen alternativas para plantear una mayor reducción del gasto público. En ese sentido, propuso que el Gobierno evalúe oportunidades de ahorro mediante la reorganización, fusión o supresión de entidades del Estado.

Igualmente, planteó revisar subsidios como el del ACPM o diésel, evaluar la venta de activos de la Nación y fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando.

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En materia de inversión, la ANDI expresó su respaldo al Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE) y propuso fortalecerlo mediante dos ajustes concretos: ampliar a 30 años el plazo de estabilidad jurídica e incluir nuevas inversiones en proyectos existentes.

Murgas dijo que estas medidas buscan ofrecer mayor certidumbre a las inversiones que requieren largos periodos de maduración y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos productivos. Destacó que la recuperación de las finanzas públicas también depende del crecimiento económico y de la inversión.

Finalmente, la ANDI reiteró su disposición a contribuir a la construcción de soluciones que permitan atender las necesidades fiscales del país, sin comprometer el consumo de los hogares, el empleo formal ni las condiciones para invertir y crecer.

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