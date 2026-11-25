Con corte al 18 de noviembre, las compañías de seguros han entregado a sus afiliados afectados por el terremoto del 10 de agosto pasado en el suroccidente del país $1,7 billones, recursos que contribuyen en la recuperación de viviendas, empresas y otras actividades,

Según la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), entre el 6 y el 18 de este mes, las organizaciones desembolsaron $351.000 millones adicionales, un incremento del 106% frente a los $170.000 millones pagados en la semana anterior.

El valor estimado de las reclamaciones asciende a $7,6 billones, cifra que demuestra cómo continúa avanzando la atención de los daños y su cuantificación.

“Invitamos a las personas que tienen reclamaciones en proceso a acercarse a su compañía de seguros para conocer el estado de su solicitud, resolver posibles inquietudes y facilitar los pasos necesarios para agilizar su atención y avanzar hacia una pronta indemnización” expresó el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales.

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Lanzan Plan de Acción Rápida

De acuerdo con Fasecolda, desde el 10 de agosto, las compañías de seguros entendieron que debían ser parte de la reconstrucción del país. Por eso, la industria, en línea con las acciones emprendidas por el Gobierno, trabajan para que cada familia afectada reciba, cuanto antes, lo que le corresponde.

“Miles de familias y empresas necesitan nuestro acompañamiento y apoyo para superar uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Anunciamos la creación del Plan de Acción Rápida del sector asegurador, para la atención del evento”, dijo Morales. El plan tiene tres frentes:

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Agilizar cada reclamación. Gestores de la recuperación en el territorio acompañarán a cada familia caso por caso, con una ruta especial para quienes todavía no tienen sus documentos completos. Jornadas especiales de atención en Cali y Pereira. Los días 4 y 5 de diciembre se realizarán jornadas para orientar a los asegurados e intermediarios, resolver inquietudes y facilitar los trámites de reclamación pendientes. Mayor presencia en las regiones afectadas. Fasecolda intensificará el trabajo conjunto con copropiedades, conjuntos residenciales y comunidades para contribuir a la solución de las reclamaciones que aún se encuentran pendientes.

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Además, ponen a disposición de todos los ciudadanos cadapagocuenta.com, un sitio abierto, actualizado en tiempo real, con lo que se ha pagado, con lo que falta; con cómo reclamar; y los testimonios de las familias que ya están reconstruyendo su vida

“Esta es una tarea de país. Gobierno, empresas y comunidades, trabajando juntos por los colombianos. En la reconstrucción, nadie sobra. Asegurar la reconstrucción es nuestro compromiso con Colombia”, reiteró Morales.

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