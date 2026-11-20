Cuando el sistema pensional colombiano se prepara para una de sus mayores transformaciones, Colfondos cumple 35 años de trayectoria y afirma que está preparado para acompañar esta nueva etapa.

Desde sus inicios, la compañía ha mantenido una visión enfocada en generar confianza a través de una gestión orientada a proteger y hacer crecer el ahorro de sus afiliados. Hoy, con más de 2.3 millones de clientes y $76,2 billones en activos administrados, se consolida como uno de los principales actores del sector.

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"Cumplir 35 años representa la satisfacción de haber acompañado a millones de colombianos en la construcción de su ahorro para el futuro. Este aniversario también nos permite reafirmar nuestro compromiso con la confianza, la responsabilidad y la disciplina de inversión que han guiado nuestro trabajo durante más de tres décadas", afirmó el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra.

En materia pensional los resultados se construyen a lo largo del tiempo. Esta visión ha guiado la gestión de inversiones de Colfondos, que a lo largo de su trayectoria ha alcanzado posiciones de liderazgo en rentabilidad en los portafolios de Mayor Riesgo y Conservador de Pensión Obligatoria.

Desde la implementación del esquema multifondos en 2011, la compañía ha generado más de $43,8 billones en rendimientos acumulados para sus afiliados.

De hecho, el 84% del crecimiento de los activos administrados durante este período corresponde a rendimientos de las inversiones, mientras que el 16% es de aportes netos, lo que evidencia el papel fundamental de la gestión de inversiones en la construcción de patrimonio.

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En cesantías, la compañía también ha registrado un desempeño destacado en el portafolio de largo plazo, al ubicarse entre los líderes de rentabilidad de la industria durante los últimos 15 años (22/03/2011-31/08/2026), contribuyendo así al crecimiento del ahorro de los trabajadores colombianos.

La gestión de esos recursos también ha contribuido a financiar el desarrollo económico del país. A través de fondos de capital privado locales, Colfondos ha comprometido más de $1,4 billones en cuatro fondos de deuda vinculados a proyectos viales 4G y $275.000 millones en fondos de infraestructura.

Desde 2019, la entidad cuenta con el respaldo de Grupo Habitat, uno de los administradores de fondos de pensiones más relevantes de América Latina.

Con operaciones en Chile, Perú y Colombia, el grupo administra los ahorros previsionales de 5.7 millones de afiliados y gestiona activos por 97,3 billones de dólares. Esta experiencia regional ha fortalecido las capacidades de Colfondos mediante el intercambio de conocimiento, mejores prácticas internacionales y una visión de largo plazo en materia de inversiones, servicio y gestión previsional.

Así mismo, con el objetivo de brindar una solución integral para todas las etapas de la vida previsional, Grupo Habitat amplió su presencia en Colombia con la creación de Andina Vida Seguros en 2024.

La compañía fue concebida para fortalecer la protección de los afiliados durante la etapa de pensión y complementar la cobertura frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia.

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Hoy, Andina atiende a más de 5.000 pensionados mediante rentas vitalicias y protege a cerca de 630.000 afiliados de Colfondos, consolidando un ecosistema previsional que acompaña a las personas desde la construcción de su ahorro hasta el momento de su retiro.

Preparados para una nueva etapa del sistema pensional

La reforma pensional marca el inicio de una nueva etapa para el sistema colombiano en un contexto en el que las personas viven cada vez más años y enfrentan el desafío de financiar períodos de retiro más prolongados.

Aunque el nuevo modelo introduce algunas mejoras, persisten retos importantes relacionados con la cobertura, la suficiencia de las pensiones y el fortalecimiento del ahorro de largo plazo como pilar clave de sostenibilidad de las pensiones de las futuras generaciones.

Colfondos está preparada para responder a los cambios regulatorios y operativos que trae consigo esta transformación. La compañía ha participado activamente en los procesos de preparación requeridos para la implementación del nuevo modelo y está lista para acompañar una transición ordenada, segura y centrada en las necesidades de sus afiliados.

Sin embargo, para la entidad, el desafío pensional del país va más allá de la implementación de una nueva normativa. En una sociedad cada vez más longeva, promover el ahorro, fortalecer la educación financiera y ayudar a las personas a prepararse para el retiro seguirá siendo fundamental.