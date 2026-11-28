En Colombia, 92 de cada 100 cervezas que se venden salen de las tiendas de barrio, por lo que la iniciativa del Gobierno de modificar los tributos para ese producto, así como extender los llamados impuestos saludables a otras categorías de bebidas azucaradas —propuestas contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Económico—, preocupa a los microempresarios.

De acuerdo con la Federación de Comerciantes y Tenderos de Colombia (Fedecom), el 92% de las cervezas se expende en esos establecimientos, lo que refleja el gran mercado que abarcan, por lo que se verían muy afectados por su encarecimiento.

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El gremio indicó que el precio de este tipo de bebidas pasaría de un promedio de $3.500 a $5.200, lo que representa un incremento de 48,6%, de aprobarse los cambios tributarios que sugiere el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en el texto radicado en el Congreso.

La federación señaló, además, que desde 2028 habría más impuestos a las bebidas con edulcorantes, con lo que “se castiga a quienes eligen menos azúcar”, pero también “caerían las ventas del tendero”. Además, recordó que estas se redujeron 25,4% en los últimos cuatro años.

“De aprobarse el proyecto de Ley de Rescate Económico como está planteado, las tiendas recibirían el golpe más fuerte. Por eso, condicionar la devolución del IVA a la facturación electrónica le suma costos y cargas al tendero. Los mayores impuestos a la cerveza y a las bebidas con edulcorantes elevarían precios y reducirían las ventas”, precisó Fedecom.

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El gremio resaltó que, bajo ese escenario, estarían en riesgo cerca de 450.000 tiendas y 1,75 millones de empleos.

“Reconocemos la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno y el Congreso. Avanzamos en una propuesta de Régimen Presuntivo para la Tributación y Formalización del Pequeño Contribuyente: simple, progresiva y acorde con la realidad de las tiendas de barrio”, apuntó.

¿Qué propone el Gobierno?

Transformar de fondo la estructura tributaria de la cerveza, sustituyendo el anterior impuesto al consumo por un impuesto a la producción, que introduce un componente específico por grado de alcohol y redefine la base gravable.

Se plantea crear un gravamen de $330 por cada grado alcoholimétrico en unidades de 330 cc (o su equivalente de $1.000 por cada grado alcohólico por litro).

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Actualmente, se cobra una tarifa nominal del 48% liquidada sobre el precio de venta al detallista. La reforma propone que esta tarifa pase al 10%, pero liquidada sobre una base sustancialmente más amplia: el precio de venta al público certificado anualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sin incluir impuesto a la producción ni IVA.

Además, el IVA se mantiene en la tarifa general del 19%, con una indexación anual, por lo que, a partir del 1 de enero de 2028, la tarifa del componente específico se actualizaría cada año con la variación de la inflación más 4 puntos porcentuales.

El Gobierno estima un incremento en el recaudo tributario de $7,1 billones por concepto del impuesto a la producción de cerveza, recursos que se destinarán a financiar el sector salud.

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