Ya son 58 años de entrega en la atención humanitaria, en salud y académica en el departamento. La Cruz Roja Colombiana Seccional Norte de Santander se ha consolidado como una entidad de alto reconocimiento en casi seis décadas por su labor social y comunitaria.

Es por ello que en la VII del Premio al Mérito Empresarial (PME), Capítulo Norte de Santander, que entrega la Universidad Simón Bolívar, la institución recibió el galardón en la categoría Mérito a la Responsabilidad Social y Valor Compartido.

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El reconocimiento destaca una gestión humanitaria enfocada en el bienestar de las familias del departamento, principalmente las víctimas del conflicto armado del Catatumbo y los migrantes venezolanos que han buscado en la región nuevas oportunidades para salir adelante.

El presidente de la Cruz Roja Seccional Norte de Santander, Carlos Iván Márquez, dijo a La Opinión que en estos 58 años de presencia en el departamento se han consolidado como un pilar fundamental de apoyo para las comunidades más vulnerables.

Márquez expresó sentirse muy agradecido al ver que actores del territorio, como la Unisimón, valoren esa labor humanitaria que, el año pasado, atendió a más de 111.000 personas en diversos ámbitos de acción.

Cobertura y atención

La Cruz Roja cuenta con una amplia cobertura departamental que incluye sedes en las provincias de Ocaña, el Catatumbo y Pamplona, así como grupos de apoyo en Ábrego, La Playa de Belén y Pamplonita.

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El presidente de la institución informó que han enfocado sus esfuerzos en la atención a migrantes y desplazados por la violencia, además de la respuesta a desastres y eventos de orden público. Para ello, cuentan con un equipo de más de 700 personas al servicio, incluyendo a más de 400 voluntarios de las agrupaciones de juventud, socorristas y Damas Grises.

Carlos Iván Márquez subrayó que entre sus servicios permanentes se destacan su Institución Prestadora de Salud (IPS), que atiende de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a domingo, y el servicio de ambulancia y atención prehospitalaria disponible las 24 horas.

Igualmente, tienen a disposición de la ciudadanía el Instituto de Educación CRC, que ofrece carreras técnicas en salud —como auxiliares de enfermería, seguridad ocupacional y administración en salud—, diplomados en cuidado crítico y laboratorio clínico, y cursos cortos de primeros auxilios y camillaje, entre otras formaciones.

“Es una gran contribución la que hacemos con el Instituto de Educación, para que las personas que se quieran cualificar participen”, recalcó Márquez, quien subrayó que otorgaron becas a 50 jóvenes vulnerables, víctimas del conflicto y migrantes, para su formación técnica, quienes ya avanzan hacia el tercer semestre.

Carlos Iván Márquez, presidente de la Cruz Roja Colombiana en Norte de Santander, destacó el rol de la entidad en beneficio de los más vulnerables. / Foto: cortesía

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El directivo expresó que también desarrollan proyectos de cooperación de la mano de los gobiernos locales y otras organizaciones. Recordó que actualmente ejecutan un trabajo comunitario con el respaldo de una comunidad religiosa, orientado a apoyar a mujeres cabeza de hogar emprendedoras con equipos e insumos para impulsar sus unidades de negocio.

Así, el pasado miércoles entregaron máquinas, equipos y herramientas a 100 beneficiarias del proyecto ‘Resiliencia y Recuperación’, enfocado en el fortalecimiento de sus capacidades, la generación de ingresos y la construcción de medios de vida sostenibles en los sectores de gastronomía y alimentos, moda y confecciones, estética y belleza, artesanías, servicios y comercio en general.

Por otro lado, con el apoyo de la Unión Europea —a través de la Cruz Roja Alemana— y de la Cruz Roja Colombiana, la seccional opera unidades de salud que llevan atención médica, psicológica y de odontología, entre otros servicios, a la zona del Catatumbo.

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Nuevo banco de sangre para Cúcuta

Uno de los proyectos más esperados es la puesta en marcha del Banco de Sangre de la CRC, que será inaugurado en diciembre en el barrio Lleras Restrepo de Cúcuta, en la antigua sede de la Cruz Roja, luego de dos años de gestión y tras recibir la visita de certificación final por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Este centro se convertirá en el séptimo banco de sangre de la red de la Cruz Roja Colombiana. “Estamos muy convencidos, porque se ha hecho un trabajo minucioso para cumplir con los requerimientos, para que el próximo 18 de diciembre se ponga en marcha”, señaló Márquez.

La entidad ya cuenta con el personal contratado y los equipos necesarios para servir a Cúcuta, la frontera y Norte de Santander.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo definiría a la institución, Carlos Iván Márquez concluyó con un mensaje de compromiso para los habitantes: “El departamento requiere de un acompañamiento humanitario; la Cruz Roja Seccional Norte de Santander está a su disposición 24 horas con eficiencia, eficacia y espíritu humanitario”.

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