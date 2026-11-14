La Mejor nació en Cúcuta en una cántara de leche y hoy sostiene a 7.500 campesinos

En 1970, año en el que Colombia quedó comunicada con el mundo vía satélite, con el Sistema de Comunicaciones en Chocontá, y el conservador Misael Pastrana Borrero ganó la Presidencia en unas polémicas elecciones bajo la sombra del fraude, los hermanos visionarios Alfonso, José Vicente o ‘Chepe’ y Enrique Navas Gavanzo, oriundos de Girón (Santander), comenzaron un sueño en la agroindustria: Pasteurizadora La Mejor.

Hoy, 56 años después, la empresa familiar se soporta en los hombros de la segunda y tercera generación. Ahora, La Mejor no solo es parte de la identidad de Norte de Santander, sino que su trabajo con los ganaderos ha dejado una huella imborrable en el campo.

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Por ser un referente indiscutible en el sector lácteo, su trayectoria, su compromiso riguroso con la calidad, la seguridad sanitaria y su capacidad de adaptarse a los cambios del mercado sin perder su identidad, la Universidad Simón Bolívar le entregó el galardón en la categoría Empresa Perseverante, en la reciente edición del VII Capítulo Regional del Premio al Mérito Empresarial.

Los hermanos Alfonso, José Vicente y Enrique Navas Gavanzo fundaron La Mejor en el año 1970 (imagen tomada de retrato). / Foto: Kevin Torres-La Opinión

En entrevista con La Opinión, el gerente general de la compañía, Martín Alfonso Martínez Valero, recordó que los fundadores comenzaron vendiendo apenas 20 litros de leche casa a casa, cargando una cántara, en el barrio José Antonio Galán de Cúcuta.

“El negocio fue creciendo hasta que el mismo mercado exigió que la leche en jarra ya no era negocio, sino que había que empacarla; y ahí es donde nace la leche pasteurizada, con la compra del primer equipo. De Galán pasan a un centro acopio en la redoma de El Indio y se comercializa: primero fue en carreta, luego en cicla, después en carritos”, dijo Martínez.

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Crecimiento, a pesar de las crisis

El gerente de La Mejor indicó que la empresa ha tenido que sortear duras crisis por los problemas de seguridad y orden público de la región y las fluctuaciones económicas de la zona de frontera causadas por la caída del bolívar.

A pesar de todo, la constancia les permitió consolidarse y de aquellos 20 litros iniciales, la empresa produce más de 120.000 litros diarios de diferentes productos lácteos: leche, refrescos, fermentados, quesos y postres; de estos entre 60.000 y 80.000 litros corresponden exclusivamente a leche procesada.

Martín Alfonso Martínez, como gerente de Pasteurizadora La Mejor, lidera hoy los procesos y planes de expansión de la empresa. / Foto: Kevin Torres

Según Martínez, su portafolio supera los 120 productos y abastece a una red de cerca de 9.000 tenderos en Cúcuta y su área metropolitana, Ocaña y el resto del departamento. Además, de acuerdo con el líder corporativo, la labor social y económica es uno de sus mayores orgullos.

“El negocio de la leche es de jornadas 7x24 (toda la semana y las 24 horas del día). Nosotros les compramos a unos 7.500 campesinos de la región su producción en diferentes puntos de recolección de los 13 que tenemos en la provincia Ocaña, pueblos de Occidente, Sardinata, Herrán y Ragonvalia, entre otros”, afirmó.

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Martín Martínez expresó que genera 240 empleos directos en su planta de producción y, adicionalmente, su esquema de distribución externa cuenta con cerca de 150 personas entre contratistas y ayudantes.

Recalcó que la empresa apoya de manera inclusiva a los pequeños productores, llegando a comprar desde 10 a 20 litros a un solo campesino para conformar su acopio diario. No obstante, debido a la disminución de la producción en las fincas de Norte de Santander, tuvieron que buscar proveedores en la Sabana de Bogotá, Cimitarra y Sabana de Torres, en Santander.

¿A dónde llegan y cuál es el futuro?

El representante de la organización señaló que, aunque es una marca con una fuerte identidad en Norte de Santander, La Mejor ha expandido sus fronteras a nivel nacional y su portafolio llega a Caquetá, Casanare, Boyacá y Santander, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Bolívar.

Igualmente, sostuvo que participan activamente en planes institucionales, como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Norte de Santander, Caquetá y Santander, gracias a la “excelente calidad de los productos”.

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A nivel internacional, estos llegan a Venezuela por medio de intermediarios y distribuidores ubicados en zonas fronterizas como El Escobal (Cúcuta) y La Parada (Villa del Rosario), quienes adquieren los productos, los legalizan y los cruzan al vecino país.

El gerente Martín Martínez destacó que el principal reto de Pasteurizadora La Mejor es continuar su expansión, por lo que se están preparando para cumplir con los requisitos necesarios para exportar arequipe hacia Estados Unidos y Centroamérica (en el pasado ya habían exportado quesos a las islas del Caribe).

Así mismo, la empresa enfrenta con éxito el reto de la continuidad familiar. Tras el fallecimiento de los fundadores, la compañía es administrada por la segunda generación y ya cuenta con miembros de la tercera generación integrándose a la junta directiva.

“En Colombia lo fácil es crear empresa, lo difícil es sostenerla. Y en estadísticas muy generales, siempre las empresas familiares en segunda generación tienden a desaparecer. Nosotros nos mantenemos en situaciones económicas diferentes, por ejemplo, rentabilidades mínimas, pero que nos da el ánimo a seguir creciendo”, añadió.

La Mejor atribuye su éxito a la resiliencia, la innovación constante y el aseguramiento de la calidad, a pesar de la dificultad de estandarizar la materia prima proveniente de miles de proveedores distintos.

Para Martín Martínez, creer en lo que tienen y en la región y arriesgarse continuamente ha sido fundamental para sus logros. Por ello, bajo el lema que los identifica, la empresa sigue demostrando que “la vida es mejor con La Mejor”.

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