Quesos Del Vecchio, marca de Alquería, mantiene su certificación internacional como Empresa B, que reconoce su compromiso con una gestión que integra resultados económicos, sociales y ambientales.

Esta certificación distingue a las empresas que buscan ser rentables y competitivas, mientras incorporan en sus decisiones compromisos con sus trabajadores, las comunidades y el entorno. Para las marcas, también representa una oportunidad de comunicar a los consumidores las prácticas y los principios que orientan su gestión.

Es importante señalar que, el mercado de snacks en Colombia, en el que compite Quesos Del Vecchio, supera los $15 billones y crece cerca del 5 % anual, impulsado por productos prácticos, porciones individuales y nuevas ocasiones de consumo. En este escenario, los consumidores también pueden considerar los compromisos sociales y ambientales de las marcas al momento de elegir.

“Quesos Del Vecchio demuestra que una marca centenaria puede seguir evolucionando. Esta certificación refleja el compromiso de una marca que hace parte de una organización que trabaja por generar impacto positivo en toda su cadena de valor. En 2025, Alquería acompañó a más de 6.400 productores lácteos, y acopió 355 millones de litros de leche que son base para el queso. Estos resultados muestran cómo una gestión empresarial puede integrar el desarrollo del campo, el bienestar de las comunidades y el cuidado del medioambiente”, explicó Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería.

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¿Cómo beneficia a los consumidores?

Cuando una persona elige un producto, también puede interesarse por la empresa que está detrás de la marca. La certificación Empresa B permite conocer a las organizaciones que asumen compromisos verificables con sus trabajadores, las comunidades y el medioambiente. De esta manera, los consumidores cuentan con más información sobre las prácticas empresariales de las marcas que hacen parte de su vida cotidiana.

Es importante precisar que esta certificación reconoce la gestión de la empresa y no constituye un sello de calidad o nutricional para sus productos. Su alcance está en

evaluar cómo funciona el negocio y qué impacto genera más allá de sus resultados comerciales.

Rentabilidad con impacto positivo

El modelo de Empresa B plantea que la rentabilidad y la responsabilidad social y ambiental pueden avanzar juntas. Las organizaciones certificadas buscan crecer y competir en el mercado, al tiempo que incorporan en sus decisiones el bienestar de las personas y el cuidado del entorno.

La certificación, otorgada por B Lab, evalúa aspectos como las condiciones laborales, los derechos humanos, la relación con las comunidades, la gestión ambiental, la transparencia y la gobernanza. Para obtenerla, las empresas deben superar un proceso de evaluación y demostrar que estos compromisos hacen parte de su gestión.

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Actualmente, más de 10.800 compañías cuentan con esta certificación en más de 100 países y 160 industrias. En Colombia, 133 empresas hacen parte de esta comunidad, de acuerdo con el Reporte de Impacto Colectivo 2026 de Sistema B Colombia.

“La rentabilidad y la responsabilidad social y ambiental no son objetivos excluyentes. Las empresas tenemos la oportunidad de crecer, competir y generar resultados económicos mientras contribuimos al bienestar de las personas y al cuidado del entorno. Para Quesos Del Vecchio, mantener esta certificación representa la continuidad de ese compromiso en una marca con más de 100 años de historia”, afirmó Adriana Velásquez, directora de Sostenibilidad y Sociedad de Alquería.

Alquería extiende su compromiso con las Empresas B

La certificación de Quesos Del Vecchio hace parte del camino que Alquería inició en 2021, cuando obtuvo su primera certificación como Empresa B. En 2025, la compañía renovó este reconocimiento con 116,4 puntos, un resultado 34 % superior al de su evaluación anterior.

Con la certificación de Quesos Del Vecchio, Alquería fortalece su apuesta por llevar esta visión empresarial a las marcas de su portafolio. El propósito es demostrar que la rentabilidad y el crecimiento pueden avanzar junto con el bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente.

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Acerca de Alquería:

Alquería es una compañía colombiana que nació hace más de 66 años para nutrir el futuro y transformar sueños en realidades, por medio de la nutrición, la educación, la ganadería sostenible y el cuidado del medio ambiente. En 2021 obtuvo la certificación como Empresa B por su gestión de triple cuenta. Durante estos años, Alquería ha sorprendido a sus consumidores a través de la innovación en sus productos y sus empaques. Hoy en día, en línea con su visión multimarca y multicategoría, la compañía cuenta con un portafolio completo de productos alimenticios y nutritivos que acompañan todo el ciclo de vida de los colombianos que van desde los lácteos certificados con el sello de calidad Quality Chekd hasta quesos y snacks. Actualmente, Alquería es dueña de las marcas Freskaleche, Quesos Del Vecchio, y Vitad. Este es el resultado que tiene el hacer las cosas bien y con el corazón durante más de 6 décadas de trayectoria.