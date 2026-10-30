Solo 180 compradores extranjeros han solicitado la devolución del IVA en Cúcuta este año

Para aprovechar la ubicación de frontera y atraer a los turistas y compradores venezolanos, con el fin de reactivar la economía, se requiere que estos conozcan el beneficio tributario de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con el que cuentan los visitantes extranjeros.

Esa fue la conclusión a la que llegaron líderes gremiales, empresarios y representantes de entidades de Norte de Santander, durante una reciente reunión, donde los voceros de los distintos sectores empresariales expresaron sus preocupaciones en torno a la situación que vive el comercio, la hotelería, la gastronomía, el sector nocturno y el transporte.

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El representante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Carlos Emilio Pérez, informó que se registraron 38 solicitudes de devolución del IVA en 2022, 107 en 2023, 149 en 2024, 192 en 2025 y 180 en lo que va de 2026.

Según el funcionario, son muy pocos los turistas extranjeros que solicitan este beneficio, por lo que se requiere mayor divulgación y orientación.

Es por eso que el presidente de la Gran Alianza Empresarial (GAE), Jairo Ramos, instó a la Alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación de Norte de Santander y, principalmente, a la DIAN a impulsar, en coordinación con el comercio, una campaña conjunta, permanente y de amplia difusión sobre este beneficio.

Ramos dijo que las cifras de solicitudes presentadas por la DIAN son mínimas en comparación con el potencial de la región fronteriza, por ello planteó como meta que los 180 expedientes reportados durante este año se conviertan en una cifra diaria, sumando la dinámica que generan el aeropuerto internacional Camilo Daza y los puentes internacionales Simón Bolívar, Atanasio Girardot y Francisco de Paula Santander.

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“Esta es una oportunidad para incentivar las compras en el comercio formal y atraer visitantes al área metropolitana de Cúcuta. Sin embargo, su existencia debe ir acompañada de información clara para quienes pueden acceder a él. El llamado es a pasar de las propuestas a las acciones, unir esfuerzos y lograr que esta información llegue, tanto a los comerciantes como a los turistas”, apuntó.

El vocero del sector calzado y hotelero planteó que la campaña oriente al visitante sobre los requisitos del trámite y capacite al empresario para asesorar a sus clientes.

El presidente de la GAE propuso que la divulgación se haga en el aeropuerto, el terminal terrestre, los pasos fronterizos y establecimientos comerciales, así como en los medios de comunicación locales y nacionales. Insistió que la recuperación económica requiere voluntad, compromiso y participación de todos los sectores.

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Más seguridad en el centro

Jairo Ramos recalcó en la necesidad de fortalecer la seguridad en el centro de la ciudad, porque de esta manera se incentivará el turismo y se dinamizará la economía y el empleo.

El director ejecutivo de la Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) en Norte de Santander, José Luis Mora, destacó la difícil situación de los establecimientos del sector gastronómico y nocturno, los cuales están “en cuidados intensivos” por la baja afluencia de turistas.

La secretaria de Desarrollo Económico de Cúcuta, Lorena Gegen, en representación del alcalde Jorge Acevedo, sugirió trabajar en estrategias conjuntas durante la temporada de fin de año, para impulsar las ventas. Mientras que desde la Secretaría de Movilidad se refirieron a la posibilidad de habilitar el parqueadero del parque Bavaria, durante este periodo.

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