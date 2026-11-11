Chichí Peralta recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical

La música no tiene fronteras, pero sí raíces. Con esa reflexión, el músico, compositor, arreglista y productor dominicano Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy 2026, una distinción que reconoce su aporte creativo y su influencia en el desarrollo de la música latina.

El reconocimiento fue entregado el lunes durante la ceremonia de los Premios Especiales, realizada en Las Vegas, Estados Unidos, como parte de la 27.ª Semana Anual del Latin Grammy.

Allí, el artista, de 60 años, celebró una trayectoria de más de cuatro décadas, marcada por la experimentación sonora, la innovación y la defensa de la identidad cultural dominicana.

Lejos de limitarse a los sonidos tradicionales de su tierra, Peralta ha construido una propuesta que denomina World Latin Music, un concepto en el que combina ritmos afrocaribeños con elementos musicales de África, Asia y otras culturas.

Esta exploración le permite desarrollar un estilo propio y llevar el merengue y otros sonidos latinoamericanos a públicos de diferentes partes del mundo.

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Durante su discurso de aceptación, el artista hizo un recorrido por sus primeros acercamientos a la música y recordó una anécdota de su infancia que terminó convirtiéndose en el punto de partida de su historia artística.

Cuando tenía apenas cuatro años, fabricó una tambora utilizando envases de aceite de cocina de su madre. Al descubrir aquella iniciativa, su padre, Eugenio Peralta Sterling, decidió llevarlo al Mercado Modelo y regalarle su primer instrumento. Allí, con una sencilla palabra, lo animó a comenzar: “¡Toca!”.

Ese momento quedó grabado en su memoria y, décadas después, lo recordó como una de las experiencias que marcaron su camino musical.

“Siempre he creído que la música no tiene fronteras, pero sí tiene raíces. Y mientras más profundas sean nuestras raíces, más lejos puede viajar nuestra imaginación”, expresó durante la ceremonia, al explicar la filosofía que acompaña sus composiciones y proyectos.

Su curiosidad por explorar nuevos sonidos se evidencia en canciones como El Meneíto, en la que establece un diálogo entre el merengue y el mbalax de Senegal; El Cofrecito, que incorpora el sonido del duduk armenio, y Amor Samurái, con influencias de la cultura musical japonesa.

La búsqueda de nuevas posibilidades también lo llevó a grabar dos de sus producciones junto con la prestigiosa London Symphony Orchestra, en los emblemáticos estudios Abbey Road de Londres, una experiencia que amplió las dimensiones de su propuesta artística.

Al hablar de su recorrido, el cantante también reservó un espacio para agradecer a sus padres, a los músicos que han acompañado su carrera y, especialmente, a su esposa Ermis y a sus hijos, a quienes atribuyó un lugar fundamental en su vida.

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“Mi mejor producción ha sido nuestra familia… y mis mejores arreglos, nuestros hijos”, manifestó, en uno de los momentos más emotivos de su intervención.

Al frente de Chichí Peralta & Son Familia, el dominicano conquistó reconocimiento internacional con temas como Procura y Amor narcótico, canciones que se convirtieron en referentes de su propuesta musical.

Su relación con la Academia Latina de la Grabación también tiene antecedentes. En 2001 obtuvo un Latin Grammy por el álbum De vuelta al barrio, en la categoría Mejor Interpretación Merengue. Cinco años después, en 2006, recibió una nominación por Más que suficiente, en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

Ahora, con el Premio a la Excelencia Musical, su nombre vuelve a ocupar un lugar destacado en la industria, mientras prepara nuevos proyectos. Entre ellos está Endorfina, su sexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Una distinción que reconoce no solo sus éxitos, sino también una manera de entender la música como un territorio de encuentro entre culturas, generaciones y sonidos.

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