¡Que comience la fiesta! El Concurso Nacional de Belleza prepara su edición 92

El Concurso Nacional de Belleza celebrará sus 92 años de historia con una edición que exaltará la diversidad cultural, las tradiciones y las expresiones artísticas del país. La organización anunció que el certamen se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2026, bajo el concepto Colombia, tierra de culturas.

La programación comenzará en Ibagué, Tolima, ciudad que recibirá a las candidatas el 6 de noviembre para el Desfile en Traje Artesanal Colombia, un país hecho a mano, denominado Así suena Colombia. El evento buscará destacar la creatividad de los artesanos y los ritmos musicales que representan a las diferentes regiones del territorio nacional.

Posteriormente, las participantes del certamen llegarán a Cartagena de Indias, donde iniciarán su agenda oficial el 8 de noviembre. La capital de Bolívar volverá a ser el escenario de las principales actividades del concurso, que combina las tradiciones festivas de la ciudad con el reconocimiento de la cultura colombiana.

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Desfiles y elección

Entre los eventos centrales de esta edición se encuentra el Gran Desfile de la Independencia, titulado La fiesta que nos une, programado para el 12 de noviembre. Al día siguiente, el 13 de noviembre, las candidatas participarán en el Festival Náutico de la Independencia.

La agenda continuará el 15 de noviembre con el Desfile en Traje de Baño y Elegancia Primatela, Las más bellas por Colombia, una de las actividades destacadas del certamen.

Consecutivamente, la elección y coronación de la Señorita Colombia se realizará el 16 de noviembre, fecha en la que se conocerá a la representante que asumirá el título en esta edición.

La organización también confirmó que el público tendrá la posibilidad de participar en la elección mediante una votación en línea por su candidata favorita, disponible en el portal oficial del concurso.

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Con el lema 92 años, más que belleza, el Concurso Nacional de Belleza busca mantener su apuesta por la promoción cultural, la labor social y el reconocimiento del talento y liderazgo de las mujeres colombianas.

La edición de 2026 tendrá como eje la identidad nacional, con actividades que resaltan las manifestaciones artísticas, los oficios tradicionales y las costumbres de las distintas regiones.

La organización ya informó la apertura del proceso de acreditación para periodistas, comunicadores, fotógrafos, camarógrafos y creadores de contenido interesados en realizar el cubrimiento de su edición. Las inscripciones iniciaron el pasado 23 de octubre y estarán vigentes hasta el 3 de noviembre.

De esta manera, Cartagena y todo el país se prepara para recibir una nueva edición de uno de los certámenes tradicionales, que durante noviembre reunirá belleza, cultura y expresiones representativas de Colombia.

Tomado de El Universal.

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