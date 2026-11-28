Para cuando se publique esta crónica muy probablemente hayan transcurrido diez años del cierre de la frontera y tan solo tres o cuatro de su reapertura.

Esta narración es un recuento de las experiencias vividas por el profesor Néstor Aristizábal, psicólogo docente de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, quien en anteriores oportunidades me ha permitido escribir sobre las mismas. Su visión de las ocurrencias compartidas es tan acertada que para quienes las han vivido resultan transportados a esa época y ese lugar, evocando situaciones que los parapsicólogos denominan “déjà vu”.

La crónica que a continuación transcribo, fue escrita por el profesor Aristizábal a finales del año 2017, cuando el éxodo migración venezolano estaba en su pleno apogeo, ante la dramática situación de escasez y penuria.

El relato comienza: “(…) Bienvenido, Colombia te espera, dice un aviso gigante que cruza la avenida de doble calzada a la entrada del puente Simón Bolívar, sobre el río Táchira, entre Colombia y Venezuela, en la ruta Cúcuta – San Antonio en el estado Táchira, dando la bienvenida a quienes entran a Colombia desde Venezuela y Adiós amigo, vuelva pronto, dice otro aviso, para despedir al que regresa a su tierra.

Los tiempos cambian pero la hermandad es la misma en una zona de frontera donde hemos convivido colombianos y venezolanos en las buenas y en las malas y donde el lema que permanece en el inconsciente colectivo parece ser: "hoy por mí, mañana por ti.”

Antes de continuar con la narración del profesor Aristizábal, estoy en la obligación de actualizar algunos meses el escrito, toda vez que en 2018, la frontera fue cerrada a todo tránsito, tanto vehicular como peatonal, lo que hizo que la realidad sufriera un cambio que es necesario mostrar pero que a pesar de las circunstancias poco se notó en el devenir de la situación, por lo menos, de este lado de la frontera. El cierre del paso fronterizo, en realidad fue decretado por el gobierno venezolano, pero sufrido por los todos, venezolanos agobiados por sus fatalidades y colombianos por la escasez de compradores.

Salvo detalles que no existían o por lo menos no se percibían en el momento de la visita del autor a la zona del puente internacional Simón Bolívar y del caserío de La Parada, lo demás del relato se mantuvo intacto hasta el momento de la reapertura a finales de 2022 y así continuó hasta comienzos del año siguiente cuando se reglamentó el paso de peatones y de vehículos que se dio, inicialmente por el nuevo puente de Tienditas, terminado de construir en 2016 y cuya inauguración fue suspendida desde entonces y sólo realizada su apertura oficial, el 1 de enero de 2023.

Como anotamos al comienzo de esta crónica, las experiencias aquí relatadas fueron las vividas por su autor a finales de 2017, y aunque cambiaron drásticamente con el cierre de la frontera, los hábitos de ese momento siguieron hasta nuestros días, aun después de la reapertura, pues las condiciones sociales y económicas de nuestro vecino no se superarán sino después de muchos años, y eso si las circunstancias políticas cambian (N. del A. Estas notas fueron escritas a final de 2022)

Continúa Néstor Aritizábal con su narración: “(…) una verdadera marea humana de venezolanos cruza cada día el puente Simón Bolívar, especialmente los fines de semana: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, algunos en coche para bebés, personas inválidas en sillas de ruedas, la familia completa, la pareja de jóvenes, algunos niños estrechando un peluche entre sus brazos.

Algunos con morrales, otros con maletas pequeñas o carritos de dos ruedas para llevar de regreso lo que han comprado en Colombia. Obviamente unos más elegantes que otros, mejor vestidos, con tenis de marca y anteojos oscuros, reflejando quizás, un estrato social más alto. Pero todos con el mismo propósito, llevar los productos, especialmente de la canasta familiar, que no encuentran en su país.

Y una turba de vendedores ambulantes, ofreciendo comida, transporte, productos de la canasta familiar. ¡Papa con jugo, a mil pesos! Vocea un vendedor en un puesto de papas rellenas. Me llama la atención una rubia venezolana, que saborea con verdadero deleite una papa rellena, y que, antes de cada bocado, añade una porción de ají bien picante a la porción que se va a comer. ¡Pancito andino azucarado! vocea un muchacho con acento venezolano, que va por la calle, levando al hombro una bolsa de plástico llena de panes.

¡¡Bogotá, Medellín, Ecuador, Perú, Chile..!! grita otro, mostrando al mismo tiempo una pequeña pancarta. Pasajeros que suben y bajan de los buses, que en la frontera llaman de ‘Corta Distancia’, una larga fila de taxis, recogiendo pasajeros que van rumbo a Cúcuta. Un hombre uniformado como un recepcionista de hotel y escarapela al pecho, lleva una silla de ruedas, ofreciendo su servicio de transporte a través del puente. Y la policía colombiana cuidando el ‘orden público’, con revólver al cinto y algunos luciendo un vistoso chaleco antibalas. Después comprendo para qué sirve llevar puesto un ‘chaleco antibalas’ cuando se cruza el puente Simón Bolívar, al leer en el periódico local: ‘Décima balacera altera La Parada en una disputa de las Bacrim (bandas criminales) (La Opinión, octubre 7 de 2017)’. Y lo más insólito. ¡Se compra cabello! grita una mujer, parada en mitad de la calle. De pronto una jovencita de cabello largo, acompañada de otros jóvenes que acaban de cruzar el puente. Se le acerca una morena fornida, con uniforme y apariencia de ‘estilista’, y después de unas breves palabras, toma el cabello de la joven en sus manos, tanteando la calidad del cabello que piensa comprar. Y aunque no alcanzo a oír el diálogo entre las potenciales compradora y vendedora, veo que termina la joven siguiendo a la ‘estilista’, junto con sus compañeros de viaje, seguramente a realizar el corte de cabello en algún local cercano, para finiquitar el negocio.

Y por las callejuelas adyacentes, a medio pavimentar y llenas de huecos, negocios de toda clase: minimercados, ventas de comida, casas de cambio; alguna casas en remodelación para poner cuanto antes una venta de algo, porque venezolanos vendrán todos los días, quién sabe hasta cuándo”.

En este punto suspendo la crónica con la intención de continuar con este relato del profesor Aristizábal, incluyendo algunas anotaciones personales que fueron produciéndose con el pasar del tiempo. Continúa la próxima semana.

Redacción

Gerardo Raynaud D.

gerard.raynaud@gmail.com

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