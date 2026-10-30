30 años de prisión pagará exregistrador de Silos vinculado a red de venta de bebés: otros tres involucrados son buscados

Una red internacional señalada de vender bebés y traficar con migrantes recibió sentencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Cúcuta. Entre los cuatro condenados, el nortesantandereano Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien se desempeñó como registrador municipal de Silos, recibió la pena de 30 años de prisión. Según la investigación, habría aprovechado su cargo para facilitar el registro irregular de menores y permitir su salida del país.

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Este medio conoció que en la sentencia, emitida el pasado 16 de octubre, Ramírez, oriundo de San Cayetano, pagará por el delito de tráfico de niños, niñas y adolescentes. Según la investigación, tuvo un papel clave dentro de la organización, pues para la época en que operaba esta red trabajaba como funcionario público de Silos, donde se habrían registrado varios niños de manera irregular.

Ramírez ya ha cumplido más de cinco años tras las rejas, luego de su captura en 2021 en el municipio de El Zulia. Entretanto, la justicia ordenó la captura de los otros tres involucrados (también condenados en su ausencia): Hernando Gómez Becerra, señalado como líder de la organización; Valeria Alejandra Pérez Herrera, ecuatoriana que gestionaba el traslado de bebés hacia Europa, y Génesis Paulette León Mercado, una madre venezolana que habría vendido a su hijo a esta red.

La condena contra Hernando quedó fijada en 41 años y ocho meses de prisión. Valeria recibió la pena más alta del grupo: 50 años de cárcel. Por su parte, Génesis fue condenada a 40 años como autora del delito de tráfico de niños agravado.

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Las capturas

La red fue golpeada por primera vez a finales de abril de 2021, con las capturas de Hernando, Valeria y Génesis. Según la investigación, sus integrantes se encargaban de captar a madres gestantes y trasladar bebés fuera del país para su posterior comercialización. Sin embargo, aún quedaba una incógnita por resolver: ¿cómo registraban a los bebés?

Para entonces, las autoridades llevaban meses investigando a la organización y tenían evidencias de que varios bebés habrían sido sacados de Colombia hacia Ecuador, un procedimiento que, en circunstancias normales, debía contar con la documentación y las autorizaciones correspondientes.

Fue entonces cuando entró en escena Ramírez, quien trabajaba como registrador en dicho municipio y habría expedido ilegalmente el registro civil de un niño venezolano, hijo de Valeria, de nacionalidad ecuatoriana, y Hernando, de nacionalidad colombiana, pese a que no eran sus padres biológicos.

Con esta información, las autoridades obtuvieron una orden de captura contra el funcionario, quien fue detenido durante un allanamiento en El Zulia. Los cargos en su contra fueron concierto para delinquir agravado, tráfico de niños y migrantes, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio.

En ese momento, la Fiscalía también habría establecido que Ramírez expidió documentos de identidad falsos a extranjeros que ingresaron irregularmente al país.

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Los bebés perdidos

Uno de los casos más relevantes de esta investigación es el de un menor identificado con las iniciales MUGP, hijo de Ana Karina Hernández, ciudadana venezolana que habría acordado entregar al niño a Hernando para que este lo llevara a Valeria. La mujer llegó a Cúcuta desde Ecuador el 23 de febrero de 2020 para recogerlo.

Hernando habría llegado a un acuerdo con Fredy, quien cuatro días después expidió el registro civil del bebé. En el documento figuraban Hernando y Valeria como sus padres, pese a que el funcionario sabía que no existía ese vínculo biológico. Para realizar el trámite, solo habría exigido una copia de la cédula de cada uno.

Con ese documento pudieron tramitar un pasaporte y sacar al menor del país con destino a Ecuador. El paradero del niño fue discutido durante el juicio, en el que se indicó que permanecía con la familia de Valeria, sin haber salido de territorio ecuatoriano.

El otro caso involucra a Génesis, quien habría acordado entregar a su hijo a la misma pareja. En esa ocasión, la mujer permaneció durante un mes en una vivienda del barrio Santa Teresita, en Cúcuta, hasta que Valeria regresó a la ciudad para recibir al menor. Fue entonces cuando las autoridades lograron intervenir.

El operativo se llevó a cabo el 30 de abril de 2021, cuando funcionarios de Migración Colombia y la Fiscalía llegaron al conjunto residencial Reservas de San Luis, adonde habían trasladado a la mujer y al bebé para preparar su salida del país.

La investigación estableció que Génesis habría entregado al menor a cambio de dinero.

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¿Cómo se relacionaron?

Según lo establecido en la investigación, la red comenzó a tomar forma a partir de un amigo en común de Hernando y Valeria, quien le comentó al hombre que la mujer quería ser madre, pero no podía tener hijos por razones médicas.

Poco después, Hernando conoció a Ana Karina en la carnicería de su esposa. Allí habría advertido que la mujer atravesaba una situación económica precaria. Cuando quedó embarazada nuevamente, ella les habría contado que tenía la intención de abortar. Fue entonces cuando le propusieron entregar al bebé a Valeria y las pusieron en contacto.

Por su parte, Fredy conoció a Hernando aproximadamente un año y medio antes del nacimiento de MUGP, cuando este acudió a él para gestionar unos documentos. Tiempo después, Hernando volvió a contactarlo para facilitar el registro civil del bebé.

Para realizar el trámite, Fredy se trasladó desde Silos hasta Cúcuta y le tomó las huellas al menor, pues, debido a las restricciones de la pandemia, el niño no podía desplazarse hasta ese municipio.

Génesis, entretanto, llegó a la red por medio de una mujer llamada Jacqueline, cuando atravesaba una difícil situación económica. Según su declaración, le ofrecieron la misma alternativa que a Ana Karina de entregar a su hijo. La mujer aceptó, aunque aseguró que no hubo dinero de por medio.

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