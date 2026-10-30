Caballito, marihuana y atraco: Kervin, murió en un frustrado atraco en Cúcuta

“Bendecido y purificado con la sangre del de arriba”, reza la última publicación de Kervin Yandrely Flores Portilla en Facebook. La frase contrasta con otras publicaciones en las que aparece consumiendo marihuana y haciendo arriesgadas maniobras en moto por vías públicas, mucho antes de que su nombre quedara vinculado a un atraco a mano armada.

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La noche del pasado miércoles, 28 de octubre, este joven motociclista no estaba en la multitudinaria caravana motera que se llevó a cabo en el Anillo Vial Oriental y recorrió varios puntos de Cúcuta. Quizá se preparaba para asistir, pues su pasión por las motos era evidente. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, fue sorprendido por las autoridades cuando, presuntamente, cometía un atraco.

A bordo de una motocicleta Empire Keeway, de placa venezolana AG9E53F, fue sorprendido hacia las 9:20 de la noche en la vía La Gazapa, entre las calles 5 y 6 del barrio Prados del Este. Allí, al parecer, intimidaba con un arma a dos personas para despojarlas de sus pertenencias.

Un reloj, un anillo de oro, un bolso y las llaves de un vehículo eran los elementos que el joven tenía en su poder cuando, aparentemente, se disponía a huir. Sin embargo, su intento habría sido frustrado por la llegada de una patrulla de la Policía, cuyos uniformados habían sido alertados de la situación.

Al ver a los policías, el joven habría sacado el arma que llevaba guardada en la pretina del pantalón. Ante esta reacción, los uniformados accionaron sus armas de dotación y uno de los disparos lo impactó en el rostro, provocando que cayera al asfalto.

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Tendido en el suelo, fue revisado por los policías, quienes notaron que aún tenía signos vitales. De inmediato, gestionaron su traslado a la clínica Medical Duarte. Sin embargo, durante el día siguiente su estado de salud empeoró y finalmente se confirmó su muerte.

Entretanto, la motocicleta que conducía quedó incautada por las autoridades. Los uniformados también inspeccionaron el arma que portaba y establecieron que se trataba de una arma traumática que tenía dos cartuchos en su interior.

“En la reacción, uno de nuestros uniformados accionó su arma de dotación, causándole heridas al presunto delincuente, a quien le fue incautada un arma traumática. Esta persona fue trasladada a un centro asistencial por los uniformados”, manifestó el coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

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