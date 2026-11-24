El atentado que sacudió en la madrugada de ayer al barrio Tasajero sigue rodeado de misterio. Mientras las primeras versiones apuntaban a un ataque con drones cargados de explosivos, nuevos indicios abrieron otra hipótesis de que los artefactos habrían sido lanzados con rampas y tatucos. Hasta ahora, las circunstancias de esta acción criminal siguen sin estar claras.

La principal pista de la segunda modalidad fueron varias rampas halladas en los alrededores de la Central Mayorista de Cúcuta (Cenabastos), durante la mañana de ayer, 23 de noviembre. Estos elementos son utilizados para lanzar explosivos.

Las rampas necesitan una base sólida y una carga de pólvora que permita impulsar los llamados "balones bomba" a larga distancia. Aunque es posible orientarlos hacia una dirección, no se puede determinar con certeza el punto exacto de impacto. Esta falta de precisión coincidiría con algunas de las características del ataque.

Es sabido que el atentado iba dirigido, nuevamente, contra el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor). Sin embargo, el resultado de esta acción criminal fue distinto al que posiblemente esperaban sus autores, pues, aunque tres explosivos cayeron dentro de las instalaciones policiales, los daños fueron leves, en comparación con el caos que se desató en el barrio Tasajero.

Siga leyendo: Esperaba una buseta cuando un conductor, al parecer borracho, se subió al andén y la arrolló en Villa del Rosario

A un barrio

El mayor daño provocado por este atentado ocurrió en la vivienda de la familia Roa, ubicada en la calle 22AN con avenida 3, donde una carga explosiva cayó sobre el techo del garaje y afectó a la pareja que allí reside y a su bebé.

El de esta casa no fue el primer estruendo. Según se ha podido reconstruir a partir de los testimonios de familiares de los heridos, una primera explosión los despertó a todos. La reacción inmediata fue tomar en brazos a Valentino, un bebé de apenas 18 meses, y correr un par de pasos para buscar refugio en una esquina, donde se resguardaron abrazados.

En ese momento, la carga explosiva cayó sobre el techo del garaje. El artefacto estalló al impactar contra la superficie y afectó las habitaciones del segundo piso. Fue entonces cuando una decisión que parecía sencilla terminó cambiando el rumbo de sus vidas.

Sebastián Roa y Alejandra Piedrahita habían cambiado de habitación justo la noche anterior. Dejaron temporalmente la que ocupaban, ubicada mucho más cerca del lugar del impacto, y pasaron a otra un poco más alejada.

Al mismo tiempo, decenas de vecinos despertaron por las explosiones. Algunos temieron por su integridad y prefirieron no salir, mientras que otros acudieron a prestar ayuda en medio de la oscuridad y el polvo. Uno de ellos fue el padre de Sebastián, quien vivía cerca, y no dudó en auxiliar a su hijo, a su nuera y a su nieto.