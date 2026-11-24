El atentado que sacudió en la madrugada de ayer al barrio Tasajero sigue rodeado de misterio. Mientras las primeras versiones apuntaban a un ataque con drones cargados de explosivos, nuevos indicios abrieron otra hipótesis de que los artefactos habrían sido lanzados con rampas y tatucos. Hasta ahora, las circunstancias de esta acción criminal siguen sin estar claras.
La principal pista de la segunda modalidad fueron varias rampas halladas en los alrededores de la Central Mayorista de Cúcuta (Cenabastos), durante la mañana de ayer, 23 de noviembre. Estos elementos son utilizados para lanzar explosivos.
Las rampas necesitan una base sólida y una carga de pólvora que permita impulsar los llamados "balones bomba" a larga distancia. Aunque es posible orientarlos hacia una dirección, no se puede determinar con certeza el punto exacto de impacto. Esta falta de precisión coincidiría con algunas de las características del ataque.
Es sabido que el atentado iba dirigido, nuevamente, contra el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor). Sin embargo, el resultado de esta acción criminal fue distinto al que posiblemente esperaban sus autores, pues, aunque tres explosivos cayeron dentro de las instalaciones policiales, los daños fueron leves, en comparación con el caos que se desató en el barrio Tasajero.
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A un barrio
El mayor daño provocado por este atentado ocurrió en la vivienda de la familia Roa, ubicada en la calle 22AN con avenida 3, donde una carga explosiva cayó sobre el techo del garaje y afectó a la pareja que allí reside y a su bebé.
El de esta casa no fue el primer estruendo. Según se ha podido reconstruir a partir de los testimonios de familiares de los heridos, una primera explosión los despertó a todos. La reacción inmediata fue tomar en brazos a Valentino, un bebé de apenas 18 meses, y correr un par de pasos para buscar refugio en una esquina, donde se resguardaron abrazados.
En ese momento, la carga explosiva cayó sobre el techo del garaje. El artefacto estalló al impactar contra la superficie y afectó las habitaciones del segundo piso. Fue entonces cuando una decisión que parecía sencilla terminó cambiando el rumbo de sus vidas.
Sebastián Roa y Alejandra Piedrahita habían cambiado de habitación justo la noche anterior. Dejaron temporalmente la que ocupaban, ubicada mucho más cerca del lugar del impacto, y pasaron a otra un poco más alejada.
Al mismo tiempo, decenas de vecinos despertaron por las explosiones. Algunos temieron por su integridad y prefirieron no salir, mientras que otros acudieron a prestar ayuda en medio de la oscuridad y el polvo. Uno de ellos fue el padre de Sebastián, quien vivía cerca, y no dudó en auxiliar a su hijo, a su nuera y a su nieto.
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Mientras se gestionaba rápidamente el traslado de los afectados a un centro asistencial y la cortina de humo comenzaba a disiparse, el desolador panorama de la vivienda, la más dañada de todas, empezó a quedar al descubierto.
El techo del garaje se desplomó sobre el carro de la familia, que sufrió graves daños. Una motocicleta también resultó afectada, al igual que otras pertenencias que estaban dentro de la casa.
Una vez en la calle, el panorama era desolador. Las ventanas rotas, polvo por todas partes y marcas de esquirlas en rejas y puertas. La situación era igual de grave en la esquina de la mencionada calle con avenida 3, justo frente a uno de los costados del comando policial.
Allí está ubicado el hotel Vikar, otra de las edificaciones más afectadas. "Los ventanales quedaron destruidos, eso es lo que se puede ver aquí por fuera. En el interior también se dañaron los marcos de las puertas", relató a este medio el propietario del establecimiento comercial.
Afortunadamente, fuera de la familia Roa Piedrahita no se reportaron más personas heridas entre la comunidad. Sus integrantes se encuentran en recuperación. Entretanto, en el interior del comando hubo daños en la infraestructura, así como en los edificios de alojamiento y administración, pero tampoco se reportaron uniformados lesionados. Desde el Denor, el tema se ha manejado con total hermetismo.
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Según se pudo establecer, Diego sufrió una laceración en la pierna derecha, aparentemente por el roce de una esquirla. Tras ser atendido de urgencia y sometido a procedimientos médicos para descartar lesiones internas de mayor gravedad, permanece estable.
Alejandra habría sufrido principalmente golpes ocasionados por los escombros, además de una crisis nerviosa. Sin embargo, la peor parte se la llevó el menor, quien mantiene preocupada a la familia.
Su afectación no habría sido producto de un golpe, sino de la inhalación de humo y polvo. Su estado de salud continúa siendo reservado.
Falta de pronunciamiento
Al cierre de esta edición, ni Abelardo de la Espriella, presidente de la República, ni el general Jorge Mora, ministro de Defensa, se habían pronunciado sobre lo ocurrido. Hasta ese momento, solo entidades locales y regionales habían rechazado el atentado.
El único pronunciamiento oficial provino del coronel Pedro Saavedra, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. El oficial se refirió a lo ocurrido mediante un video publicado apenas unas horas después del ataque, desde el comando del Denor.
"Informamos a la opinión pública sobre el ataque con drones acondicionados con explosivos contra las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada se registró la activación de artefactos explosivos transportados mediante drones. De acuerdo con el reporte preliminar, no hay uniformados lesionados", manifestó el oficial.
Respecto a los responsables, las versiones preliminares apuntan al Eln, organización señalada de estar detrás de los anteriores atentados contra la Fuerza Pública en Cúcuta y su área metropolitana.
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Millonaria recompensa
Al igual que en los anteriores atentados contra la Fuerza Pública registrados este año, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables.
La Administración departamental rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con los afectados. Además, informó que trabajará de manera articulada con la Fuerza Pública para preservar el orden y garantizar la seguridad ante esta situación.
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