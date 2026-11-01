El fin del escondite en Cúcuta: cayó coronel del chavismo buscado por autoridades de Venezuela

En Venezuela, el coronel de la Aviación Militar Bolivariana Eddison Ranses Torrealba Rincón, de 46 años, tuvo una destacada trayectoria y ocupó distintos cargos, el último de ellos como director del Órgano de Gestión de la Aviación de la aerolínea estatal Conviasa.

Sin embargo, su presunta participación en un entramado de corrupción lo habría llevado a huir hacia Colombia y encontrar en Cúcuta la oportunidad de esconderse y rehacer su vida, hasta hace tres días, cuando fue descubierto al pasar por el puesto de control de Migración Colombia, en el puente internacional Simón Bolívar.

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Una fuente ligada al caso dijo a La Opinión que Torrealba Rincón fue abordado por los funcionarios, ante quienes se identificó con una cédula colombiana. No obstante, mediante el cotejo biométrico, las autoridades lograron verificar su identidad venezolana y establecer que, además, tenía una notificación roja de Interpol.

No fue posible establecer si el documento con el que se identificaba el aviador, nacido en San Cristóbal, era falso o si, por el contrario, cuenta legalmente con doble nacionalidad.

También se desconoce cuánto tiempo llevaba el militar extranjero en Norte de Santander, pues hasta enero pasado se desempeñaba como director general encargado de Infraestructura del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Sin embargo, se estima que Torrealba Rincón llevaba cerca de seis meses en territorio colombiano.

El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), informó que, en coordinación con la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia y Migración Colombia, se materializó la retención del militar venezolano, quien hasta ayer permanecía bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera de los trámites correspondientes por parte del vecino país.

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“Tenía notificación roja por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y legitimación de capitales. El exdirector del Órgano de Gestión de la Aviación de Conviasa es señalado de participar en un esquema de corrupción y desvío de recursos públicos”, precisó Silva.

De acuerdo con el coronel, el expediente también lo señala de ocultar esos dineros mediante bienes y operaciones financieras injustificadas. Al parecer, para desarrollar el entramado de corrupción también habría recurrido al uso de empresas fachada con el propósito de lavar dinero.

“Este resultado demuestra la importancia de la cooperación internacional y del trabajo articulado entre las autoridades para hacer frente a la criminalidad”, recalcó el comandante encargado de la Mecuc, quien precisó que el procedimiento se desarrolló en el marco del Bloque Operativo de Seguridad Urbana.

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¿Quién es el aviador?

Según una reseña del medio venezolano Efecto Cocuyo, Eddison Ranses Torrealba Rincón se graduó en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar de la Aviación Bolivariana y obtuvo una licenciatura en Meteorología en la Universidad de Costa Rica.

El coronel trabajó en el Servicio de Meteorología de la Aviación (Sermetavia), donde ocupó cargos como jefe de la Sección de Meteorología Aeronáutica y jefe del Departamento de Climatología.

También desempeñó importantes cargos en el Estado venezolano, como el de presidente encargado de Hidrocapital, empresa estatal responsable del suministro de agua potable en Caracas y la región capital, filial de Hidroven y adscrita al entonces Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Fue designado por el entonces presidente Nicolás Maduro en febrero de 2017.

Posteriormente, el 5 de abril de 2024, Maduro lo nombró director general encargado de Infraestructura del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

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