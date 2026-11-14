El Tarra vuelve a ser blanco de drones explosivos dejando varios heridos y daños en viviendas

El miedo y el dolor se niegan a abandonar los verdes paisajes del Catatumbo, una región que continúa siendo una de las más golpeadas por el conflicto armado. La escalada de violencia entre grupos guerrilleros y los ataques contra la Fuerza Pública siguen dejando un rastro de sangre y a la población civil en medio del fuego cruzado, sin muchas posibilidades de escapar de esta realidad.

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El hecho más reciente sacudió el corregimiento de Filo el Gringo, en El Tarra, donde varios artefactos explosivos lanzados desde drones cayeron hacia las 6:30 de la noche del pasado jueves, 12 de noviembre. El ataque dejó personas heridas y daños materiales en la comunidad.

Por el momento, la cifra total de afectados no ha sido esclarecida. El reporte oficial de la Personería Municipal de El Tarra señala que tres personas resultaron heridas y reciben atención médica en el puesto de salud de esta localidad.

Sin embargo, versiones preliminares indican que serían seis los lesionados, mientras que otras señalan que la cifra podría llegar a 10. El caso continúa en verificación por parte de las autoridades, que trabajan para establecer el número exacto de víctimas. Además, el ataque dejó múltiples daños en viviendas.

Uno de los municipios más golpeados

El Tarra se ha convertido en uno de los municipios más afectados por los ataques con drones. Según datos de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), esta población ha sido escenario de, por lo menos, 15 ataques explosivos en lo que va del año.

Esta cifra, que podría corresponder a un subregistro debido a la falta de presencia institucional en esta región, convierte a El Tarra en el segundo municipio con mayor número de atentados de este tipo, solo por detrás de Tibú.

Precisamente, en Barco La Silla, zona rural de este último municipio, se había registrado el ataque con drones anterior. Allí, tropas del Ejército fueron atacadas mediante la modalidad de enjambre, en un hecho que dejó cuatro militares muertos y otros cinco heridos.

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Violencia desplazándose al sur

La sangre sigue derramándose en el Catatumbo y los hechos violentos se extienden hacia sectores rurales donde los límites territoriales parecen desdibujarse. En la vereda Agualasal, jurisdicción del corregimiento de Palmarito, en Cúcuta, pero ubicada a un costado de la vía que comunica a El Zulia con Tibú, fue hallado un cuerpo sin vida.

El cadáver fue encontrado durante la madrugada del jueves. Se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años, quien vestía una camiseta azul y un bluyín. Además, tenía un tatuaje en el brazo derecho con el nombre "Noraima", elemento que podría resultar clave para su identificación.

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