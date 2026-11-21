Un insólito caso se presentó en Ocaña, donde las autoridades detuvieron a dos hombres señalados de cometer un atraco a mano armada. Al revisar sus documentos de identidad, los uniformados notaron algo que les resultó familiar y, en efecto, ya los habían capturado apenas dos días atrás.

Esta es la historia de Leonel Alejandro Gabazut Rodríguez y Breyner Fabián Trujillo Luna, quienes fueron detenidos dos veces en menos de 48 horas, en ambos casos por hechos relacionados con el robo de motocicletas.

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La última detención ocurrió el pasado miércoles, 18 de noviembre, en horas de la madrugada, en el barrio San Cayetano. La Policía de Norte de Santander (Denor) recibió una alerta de un ciudadano que perseguía a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por la vía Ocaña-Ábrego.

El ciudadano aseguraba que la pareja había cometido un atraco en las afueras de un hotel. De inmediato, una patrulla se dirigió al lugar y requirió a Gabazut y Trujillo para practicarles un registro.

La requisa confirmó la alerta del ciudadano. Leonel, de 28 años, portaba un revólver con cinco cartuchos calibre 38. Además, les encontraron dos bolsas herméticas que contenían 22 gramos de pasta base de coca.

Ambos fueron detenidos por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Ahora, la comunidad espera que esta vez permanezcan un buen tiempo tras las rejas y no regresen tan pronto a las calles y el juez tenga en cuenta la reincidencia delictiva.

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Dos días antes

Con cinco motocicletas robadas, el venezolano Gabazut y Trujillo, de 31 años, oriundo de Río de Oro (Cesar), fueron sorprendidos durante un operativo interinstitucional que permitió descubrir cómo estaban ocultando vehículos hurtados en una finca del corregimiento La Ermita, en Ocaña.

Según la investigación, los dos hombres habrían comenzado a llevar las motocicletas a la finca Los Cristales desde la noche del 13 de noviembre. Se estableció que los vehículos habían sido robados mediante la modalidad de halado en Ocaña y municipios cercanos.

En el inmueble, las autoridades también encontraron una pistola calibre 9 milímetros con cinco cartuchos modificados. Ambos fueron capturados en flagrancia.

En cuanto a sus antecedentes, Trujillo registraba cuatro anotaciones judiciales: dos por porte ilegal de armas de fuego y dos por tráfico de estupefacientes. Por su parte, el venezolano tenía una anotación por cada uno de esos delitos y otra por receptación.

Las motos fueron recuperadas y dejadas a disposición de la Fiscalía, al igual que los dos hombres, quienes no tardaron en recuperar su libertad y, aparentemente, volver a las andadas.

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