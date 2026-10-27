Fuerte explosión sacudió las instalaciones de la Dian en el sector de El Escobal, en Cúcuta

Una explosión se registró en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ubicadas en el sector de El Escobal, en Cúcuta, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con Ureña, estado Táchira, Venezuela.

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Cuatro uniformados resultaron heridos tras la activación de los explosivos.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si se utilizó un carro bomba, si los explosivos fueron lanzados contra las instalaciones o si se emplearon drones.