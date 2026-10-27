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Fuerte explosión sacudió las instalaciones de la Dian en el sector de El Escobal, en Cúcuta
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes, 27 de octubre.
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dsifontes
Fuerte explosión sacudió las instalaciones de la Dian en el sector de El Escobal, en Cúcuta
La opinión
La Opinión
Martes, 27 de Octubre de 2026

Una explosión se registró en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ubicadas en el sector de El Escobal, en Cúcuta, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con Ureña, estado Táchira, Venezuela.

Puede leer: Letreros y un cilindro bomba con siglas del Epl generan temor en la provincia de Ocaña

Cuatro uniformados resultaron heridos tras la activación de los explosivos.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar si se utilizó un carro bomba, si los explosivos fueron lanzados contra las instalaciones o si se emplearon drones.

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