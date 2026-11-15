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La muerte sigue rondando en el Catatumbo: asesinaron de un tiro de gracia a El Loco en Tibú
Adrián Becerra, de 39 años, fue encontrado en el sector de Socuavó, zona rural del municipio.
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jhonatanalexanderop
Crimen El Loco Socuavó
La opinión
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Domingo, 15 de Noviembre de 2026

Un tiro de gracia, directo en la mitad de la frente de Adrián Becerra, conocido como el Loco, fue la evidencia de un nuevo hecho de sangre que sacudió a Tibú, en medio de una de las épocas más violentas que sigue atravesando el Catatumbo.

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El Loco, como era conocido este hombre de 39 años, fue hallado en la madrugada de ayer cerca de la entrada del puente de Socuavó, en un sector de la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio.

Tendido en medio de una vía de tierra, con los ojos semiabiertos y sobre un charco de su propia sangre, fue encontrado el cuerpo a primera hora de la mañana. El hombre vestía botas de caucho, bluyín y camiseta blanca.

La herida mortal era notoria, un disparo directo en la mitad de la frente que, al parecer, habría sido propinado durante la noche del pasado viernes, 13 de noviembre, por sujetos armados de quienes no se tiene información.

Apenas un par de horas después, se logró establecer su identidad. Familiares y allegados lo reconocieron a través de una fotografía que comenzó a circular por las redes sociales.

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“Hasta pronto, tío. Dios me lo tenga en su santo reino. Dejaste un vacío en nuestros corazones. Que en paz descanse”, publicó en Facebook uno de los sobrinos de la víctima, tras conocer la noticia.

Con este crimen, ya son cuatro los hombres asesinados en Tibú en menos de una semana, luego de una secuencia de tres homicidios registrados entre el 7 y el 8 de noviembre en Pacelli y La Gabarra, en medio del recrudecimiento del conflicto armado en la región, que además ha sido escenario de constantes ataques con drones.

Por su parte, el corregimiento Filo el Gringo, en El Tarra, ha sido escenario de 16 atentados con estas aeronaves no tripuladas en lo que va del año. El más reciente ocurrió en la tarde del pasado viernes, en la vereda La Fría, donde una vivienda quedó reducida a escombros tras el ataque. Según la información conocida al cierre de esta edición, el hecho no dejó personas lesionadas.

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