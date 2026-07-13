La provincia ocañera bajo fuego, tres asesinatos en cuestión de horas sacuden la comunidad

Cerca de la universidad

El hecho más reciente ocurrió la noche del sábado en un establecimiento comercial tipo estanco, ubicado sobre la vía que comunica el casco urbano de Ocaña con la vereda La Rinconada, pasando por la sede de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Este punto, conocido por albergar escenarios de música alta y consumo de alcohol, especialmente durante los fines de semana, fue el sitio propicio para que el licor se mezclara con sangre y terminara en tragedia.

En medio del ambiente festivo se habría originado una discusión. En el transcurso del altercado, uno de los involucrados desenfundó un arma de fuego y disparó contra el otro. La víctima fue identificada como Daniel Miguel Márquez González, de 32 años.

El ciudadano venezolano, conocido como Dany, recibió varios impactos de bala y cayó gravemente herido, mientras el agresor escapaba del lugar. Testigos lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital Emiro Quintero Cañizares; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció durante el traslado.

El caso quedó en manos de las autoridades, que ahora adelantan las investigaciones con apoyo de testimonios y cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable.

Con este homicidio, Dany se convirtió en el tercer venezolano asesinado en Ocaña en lo corrido del año.

Además: Gañán volvió a caer, esta vez con armas y drogas en Cúcuta

Vía a La Madera

Casi de manera simultánea, en la entrada que conduce a la vereda La Madera, la comunidad encontró el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba varios impactos de bala.

Su identidad aún es un misterio. Se trata de un hombre que vestía un saco azul oscuro, un bluyín, tenis blancos y una gorra negra que cubría parcialmente su rostro. Un charco de sangre a su alrededor evidenciaba la violencia del ataque.

Aunque nadie vio, escuchó o quiso decir algo al respecto, las primeras hipótesis indican que habría sido asesinado pocos minutos antes del hallazgo. El caso también quedó en manos de las autoridades judiciales.

También: Se le varó el carro cargado con gasolina ilegal frente a un puesto del Ejército en la vía Ocaña-Ábrego