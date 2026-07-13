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La provincia ocañera bajo fuego, tres asesinatos en cuestión de horas sacuden la comunidad
En lo que va de mes, cuatro personas han sido asesinadas en Ocaña.
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jhonatanalexanderop
Tres Asesinados Ocaña
La opinión
La Opinión
Lunes, 13 de Julio de 2026

El inicio de este mes ha estado marcado por la sangre y la violencia en la provincia de Ocaña. Los constantes hechos delictivos, en su mayoría cometidos con armas de fuego, dejan un preocupante saldo de, por lo menos, cuatro personas asesinadas.

Si se suma el crimen ocurrido en el sector de Capitán Largo, sobre la vía hacia Ábrego y perteneciente a la jurisdicción de esta misma, la cifra asciende a cinco asesinatos y tres personas heridas en menos de dos semanas.

El pasado sábado, 11 de julio, fue un día especialmente violento, pues se registraron tres hechos criminales que agravaron aún más la situación. Los casos, que aparentemente no guardan relación entre sí, dejaron tres personas muertas y una más herida.

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Ocaña Dany La Rinconada

Cerca de la universidad

El hecho más reciente ocurrió la noche del sábado en un establecimiento comercial tipo estanco, ubicado sobre la vía que comunica el casco urbano de Ocaña con la vereda La Rinconada, pasando por la sede de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Este punto, conocido por albergar escenarios de música alta y consumo de alcohol, especialmente durante los fines de semana, fue el sitio propicio para que el licor se mezclara con sangre y terminara en tragedia.

En medio del ambiente festivo se habría originado una discusión. En el transcurso del altercado, uno de los involucrados desenfundó un arma de fuego y disparó contra el otro. La víctima fue identificada como Daniel Miguel Márquez González, de 32 años.

El ciudadano venezolano, conocido como Dany, recibió varios impactos de bala y cayó gravemente herido, mientras el agresor escapaba del lugar. Testigos lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital Emiro Quintero Cañizares; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció durante el traslado.

El caso quedó en manos de las autoridades, que ahora adelantan las investigaciones con apoyo de testimonios y cámaras de seguridad del sector para identificar al responsable.

Con este homicidio, Dany se convirtió en el tercer venezolano asesinado en Ocaña en lo corrido del año.

Además: Gañán volvió a caer, esta vez con armas y drogas en Cúcuta

Vía a La Madera

Casi de manera simultánea, en la entrada que conduce a la vereda La Madera, la comunidad encontró el cuerpo sin vida de un hombre, que presentaba varios impactos de bala.

Su identidad aún es un misterio. Se trata de un hombre que vestía un saco azul oscuro, un bluyín, tenis blancos y una gorra negra que cubría parcialmente su rostro. Un charco de sangre a su alrededor evidenciaba la violencia del ataque.

Aunque nadie vio, escuchó o quiso decir algo al respecto, las primeras hipótesis indican que habría sido asesinado pocos minutos antes del hallazgo. El caso también quedó en manos de las autoridades judiciales.

También: Se le varó el carro cargado con gasolina ilegal frente a un puesto del Ejército en la vía Ocaña-Ábrego

Ocaña Faber Capitán Largo.

En Capitán Largo

El primer hecho de esta secuencia violenta ocurrió en la entrada al sector de Capitán Largo, sobre la vía Ocaña-Ábrego. Allí, durante la tarde del sábado, hombres armados llegaron hasta una casa con el propósito de cometer un ataque.

En la vivienda se encontraban Faber Andrés Sánchez Jácome y su padre, Nelson Sánchez, quienes fueron sorprendidos por los agresores, que les dispararon en repetidas oportunidades.

Inicialmente ambos resultaron heridos. Sin embargo, con el paso de los minutos, el estado de salud del joven empeoró y finalmente se confirmó su fallecimiento. Su padre continúa recibiendo atención médica.

Faber Andrés, de 21 años, pertenecía a una reconocida familia de Capitán Largo. Se conoció que trabajaba como conductor de vehículos pesados y disfrutaba de la vida como agricultor junto con sus allegados.

Sus familiares se encuentran consternados, pues aseguran desconocer que hubiera recibido amenazas o tuviera problemas personales. Las autoridades no descartan que se trate de un hecho relacionado con la delincuencia común, ya que a finales del mes pasado, en ese mismo sector, dos motociclistas también fueron atacados a disparos sin un motivo aparente, aunque en esa ocasión sobrevivieron.

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