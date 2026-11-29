En un reconocido centro comercial de Cúcuta fue capturado un presunto integrante del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del Eln, conocido con los alias de Alexis o H, quien sería el encargado de liderar una red de apoyo al terrorismo para esta estructura guerrillera.

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Según se ha podido establecer, el hombre llevaba tres años vinculado a este frente y, al momento de su captura, estaría dedicado a recolectar extorsiones a comerciantes, mineros y líderes sociales, además de realizar labores de vigilancia e inteligencia para planear atentados contra la Fuerza Pública.

El operativo fue adelantado por el Gaula de la Policía Nacional, cuyos uniformados interceptaron al señalado mientras caminaba por un centro comercial de la ciudad.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía para su judicialización por el delito de extorsión.

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