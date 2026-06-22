Lo asesinaron frente a la casa de su mamá en el barrio Loma de Bolívar, en Cúcuta

Ayer, en medio del ambiente electoral y a pocos minutos del cierre de los puestos de votación, varias detonaciones alertaron a los vecinos de la calle 6 con avenida 21, en el barrio Loma de Bolívar, sobre una situación irregular. En una vivienda del sector se registró un ataque sicarial.

Según pudo conocer este medio, Julián Alberto Ramírez Osorio se encontraba en la puerta de la casa de su mamá. Mientras observaba el movimiento del vecindario y saludaba a algunos conocidos, fue sorprendido por un hombre que se movilizaba en moto.

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El sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. De inmediato, la víctima fue trasladada a la Unidad Básica de Atención (UBA) Loma de Bolívar, donde el personal médico intentó salvarle la vida.

Sin embargo, pocos minutos después de su ingreso, falleció debido a la gravedad de las heridas. Ramírez Osorio recibió, al menos, seis impactos de bala.

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Las autoridades judiciales llegaron al lugar para adelantar las primeras investigaciones y recopilar evidencias que permitan esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

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