A bordo de una moto, un hombre identificado como Wilmer Jeison Quintero Urbina, fue víctima de un atentado siciarial mientras se movilizaba en una moto negra automática de placa MTS 81G, por la avenida 5 con calle 10, inmediaciones del parque Santander, zona céntrica de Cúcuta, la tarde de este miércoles.
Según se conoció, un sujeto en moto se le puso a la par de Quintero, que se movilizaba con un acompañante, el criminal impactando al objetivo en repetidas oportunidades, provocando que se desplomara sobre el costado derecho de la vía, cayendo su moto en el andén del parque.
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El responsable se dio a la fuga, mientras el lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado. Las autoridades ya hacen presencia en el lugar de los hechos
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