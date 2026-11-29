Desde que cumplió la mayoría de edad, Óscar Andrés Candelo Alvarado ha sido capturado en tres oportunidades. Lo preocupante es que, en las dos anteriores, recuperó la libertad pese a enfrentar procesos por homicidio. Ahora, volvió a caer, precisamente por el mismo delito.

Este hombre, de 31 años, va por su tercer paso por prisión, luego de ser capturado como el presunto responsable de un ataque a mano armada contra dos hermanos, que dejó un muerto y una mujer herida.

La víctima del ataque mortal fue Yorman Jesús Rodríguez Alvarado, de 37 años, mientras que su hermana, Katty Alejandra Rodríguez Alvarado, logró recuperarse de las heridas que sufrió aquella madrugada del pasado 13 de septiembre.

La investigación permitió ubicar a Candelo en un apartamento de la zona residencial de la vía La Floresta, en Los Patios, hasta donde llegaron investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía para hacer efectiva la orden de captura en su contra.

La detención se produjo por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, amenazas y porte ilegal de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas. Aunque el hombre no aceptó los cargos, fue enviado a prisión.

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¿Cavó su propia tumba?

De la captura, ejecutada el pasado 20 de noviembre, hay dos elementos clave y reveladores. Uno de ellos es que, en la vivienda, las autoridades hallaron siete teléfonos celulares, que quedaron a disposición de los investigadores para su revisión.

Estos dispositivos habrían sido determinantes para su caída. La Fiscalía reveló que, un día después del ataque a bala, el hombre presuntamente se comunicó por vía telefónica con un testigo para pedirle disculpas por lo ocurrido.

Sin embargo, no habría sido el único contacto. Esa misma noche, presuntamente volvió a comunicarse con la persona, esta vez mediante mensajes de texto, para amenazarla con hacerle daño si llegaba a entregar su versión a las autoridades o a contar sobre aquella conversación.

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El crimen

El ataque ocurrió en la madrugada del 13 de septiembre, en la avenida 14 del barrio Alfonso López, donde los hermanos Rodríguez conversaban. Hasta allí llegaron dos hombres en una motocicleta. El parrillero, quien sería Candelo, descendió del vehículo y disparó en repetidas oportunidades contra Yorman.

Al parecer, Katty se abalanzó sobre el cuerpo de su hermano para intentar protegerlo. Sin embargo, también recibió varios impactos de bala, antes de que el pistolero regresara a la motocicleta y los agresores huyeran.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, pero Yorman murió alrededor de las 12:30 a. m. La investigación reveló que el hombre, conocido como Mello, había salido de prisión apenas tres meses antes, luego de cumplir más de nueve años de cárcel por otro homicidio.

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Sus antecedentes

La captura anterior de Candelo ocurrió en marzo de 2022. En esa oportunidad, fue señalado como integrante de una banda denominada Los Pistoleros, cuyos miembros estarían dedicados al hurto.

El caso que lo llevó a prisión fue el homicidio del intendente de la Policía Tomás Andrés Paredes, asesinado el 21 de enero de ese año. El uniformado fue víctima de un atraco a mano armada, durante el cual le dispararon en repetidas oportunidades y le hurtaron una pistola y una cadena de oro.

Por este hecho fueron capturadas cuatro personas, entre ellas alias Scooby, señalado como el responsable directo de dispararle al policía. Para entonces, Candelo ya tenía investigaciones en su contra por homicidio.

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La primera

El nombre de Óscar aparece en los registros judiciales desde mayo de 2014, cuando fue detenido durante un operativo contra una olla de expendio de estupefacientes. Su captura se produjo en medio de un allanamiento en Barrio Nuevo.

En la vivienda, las autoridades hallaron una pistola y 360 gramos de marihuana. Cándelo, quien para entonces tenía apenas 19 años, fue detenido junto con otro hombre y ambos quedaron a disposición de las autoridades.

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