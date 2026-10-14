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Mujer quedó gravemente herida tras ser arrollada por una motopatrulla de la Policía en Los Patios
El accidente se registró hacia las 7:30 p. m. de este miércoles. Las autoridades de Tránsito investigan las circunstancias del hecho.
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crojas
Mujer quedó gravemente herida tras ser arrollada por una motopatrulla de la Policía en Los Patios
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Miércoles, 14 de Octubre de 2026

Un fuerte accidente de tránsito se presentó en la noche de este miércoles, 14 octubre sobre las 7:30 p.m., en un hecho que involucró una patrulla motorizada de la Policía y dejó a una mujer en delicado estado de salud.

El hecho ocurrió en la avenida principal de Los Patios, a la altura de la entrada de la urbanización Montebello 1, cuando una mujer intentó cruzar la carretera caminando, sin tener en cuenta el vehículo oficial que se aproximaba a alta velocidad.

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Tras ser arrollada cayó en el asfalto, sufriendo graves lesiones en la cabeza. 30 minutos después, fue trasladada por una ambulancia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades de Tránsito y Transporte permanecen en la zona e inician la investigación para esclarecer los hechos.

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