Mujer quedó gravemente herida tras ser arrollada por una motopatrulla de la Policía en Los Patios

Un fuerte accidente de tránsito se presentó en la noche de este miércoles, 14 octubre sobre las 7:30 p.m., en un hecho que involucró una patrulla motorizada de la Policía y dejó a una mujer en delicado estado de salud.

El hecho ocurrió en la avenida principal de Los Patios, a la altura de la entrada de la urbanización Montebello 1, cuando una mujer intentó cruzar la carretera caminando, sin tener en cuenta el vehículo oficial que se aproximaba a alta velocidad.

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Tras ser arrollada cayó en el asfalto, sufriendo graves lesiones en la cabeza. 30 minutos después, fue trasladada por una ambulancia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Las autoridades de Tránsito y Transporte permanecen en la zona e inician la investigación para esclarecer los hechos.

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