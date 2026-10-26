Murió con el moño de marihuana en la mano, en el sector Trapiches de Villa del Rosario

A las 3:30 de la tarde del sábado, Arturo Herrera disfrutaba de una tarde fresca junto a la cancha de tierra de Trapiches, en Villa del Rosario. Estaba solo, sentado y viendo pasar a sus vecinos. Nada hacía pensar que, en cuestión de segundos, esa aparente tranquilidad se rompería a tiros. Vivía en el conjunto cerrado Laureles, a apenas dos cuadras de allí.

De repente, dos hombres en una motocicleta se le acercaron. Presuntamente, cruzaron unas palabras y luego sonaron cuatro disparos. Minutos después, los gritos de auxilio retumbaron en la calle 2A.

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“Con ese susto tan grande que me dio, lo que hice fue meterme en la casa”, dijo a La Opinión un vecino, al relatar parte de lo ocurrido. Luego, cuando el peligro pasó, se enteró de que el cuerpo del joven estaba tendido sobre la vía.

Arturo quedó recostado de medio lado, con su camisa marrón humedecida por la sangre. Pero un detalle de la escena llamó la atención y era que tenía la mano cerrada y apretaba una pequeña bolsita con una sustancia que se asemejaba a la marihuana, lo que en la jerga de los jíbaros (expendedores de drogas) se conoce como un moño.

Tras el llamado de la comunidad, una comisión de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) acudió al lugar y, al comprobar que Herrera aún tenía signos vitales, gestionó su traslado inmediato hacia el Hospital Jorge Cristo Sahium, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Él estaba ahí, parchadito, sentado, cuando lo abordaron. Le dieron cuatro tiros: tres en la cabeza y uno en el hombro”, afirmó uno de sus allegados.

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No hay capturas

El teniente coronel Jorge Arturo Posso Campo, comandante (e) del Tercer Distrito de Policía de la Mecuc, informó que se adelantan actuaciones investigativas para determinar los móviles del crimen e identificar a los autores, con el fin de dar con su captura.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar cualquier información para el esclarecimiento del caso, a través de la línea de emergencia 123 o de los números de atención de la zona”, señaló Posso.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Villa del Rosario, Gustavo Anduquia, también llegó al lugar de los hechos para apersonarse de la situación y generar confianza entre los vecinos. Afirmó a La Opinión a este medio que, “aparentemente, el caso está relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales”.

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“El joven se encontraba ahí, al parecer, expendiendo sustancias alucinógenas, pues se le encontró en una de sus manos una bolsa de lo que sería marihuana. En los bolsillos del pantalón tenía otras bolsas con sustancias psicoactivas. Presuntamente, era uno de los llamados jíbaros y, por eso, la hipótesis que cobra más fuerza es la del ajuste de cuentas”, añadió Anduquia.

Ayer, mientras la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Mecuc adelantaba las averiguaciones del asesinato, la familia de Herrera realizaba los trámites para que el Instituto Nacional de Medicina Legal entregara el cuerpo y poder darle cristiana sepultura.

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