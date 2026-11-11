Una tarde violenta en Cúcuta: cinco ataques dejaron un muerto y cuatro heridos

En cuestión de horas, cinco hechos violentos se registraron en Cúcuta y su área metropolitana este miércoles 11 de noviembre, dejando como saldo un hombre asesinado y cuatro personas heridas por ataques con arma de fuego, entre ellas una mujer.

El hecho más grave ocurrió antes de las 4:30 de la tarde, cuando un hombre fue atacado a tiros por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Suzuki GN. Según las primeras versiones, el parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas oportunidades. Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Las autoridades llegaron al sitio para adelantar los actos urgentes y recopilar información que permita esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. Hasta el momento, la identidad de la víctima no había sido establecida, aunque se trataría de un hombre de avanzada edad.

Horas después, otro hombre fue blanco de un ataque con arma de fuego en el barrio Motilones. La víctima resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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De manera simultánea, se reportó otro hecho violento en el barrio Camilo Torres, en la comuna 10 de Cúcuta, donde un hombre también resultó lesionado tras recibir varios impactos de bala.

La jornada violenta continuó pasadas las 6:00 de la tarde, cuando una pareja llegó a la Unidad Básica Loma de Bolívar con heridas ocasionadas por disparos. Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer dónde ocurrió el ataque y en qué circunstancias fueron lesionadas estas dos personas.

El quinto caso se reportó hacia las 7:00 de la noche en un establecimiento comercial del barrio Trapiches, en Villa del Rosario. Allí, un hombre fue atacado con arma de fuego y trasladado a un centro asistencial.

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